Ülkemizde emekli olmasına rağmen hala bir işte çalışan birçok vatandaş bulunuyor. Son ortaya çıkan haberlerin ardından çalışan emeklilerin maaşının kesilip, kesilmeyeceği gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından çalışan emeklinin maaşı kesilecek mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞI KESİLECEK Mİ?

SGK tarafından açıklanan bilgilere göre mevzuattaki yeni değişiklik kapsamında işe ilk giriş tarihi Ekim 2008 ve sonrası olanlar emeklilik dilekçesi vermesi halinde artık çalışamayacaklar. Çalışmaya devam edenlerin ise emekli aylıklarının kesileceği açıklandı.

SGK'nın mevzuatında yer alan ifadeler ise şöyle:

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği Ekim/2008 döneminden sonra sigortalı olup çalışmaya başlayanlardan emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç yeniden çalışmaya başlayanların aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir."

Söz konusu tarihten önce sigorta girişi bulunanlar ise bu durumdan etkilenmeyecek.