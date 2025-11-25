Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Bakan Tunç'tan CHP'li vekile tepki: Şov yapmayın

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığın bütçesine ilişkin bilgi vermek üzereyken CHP'li vekillerle arasında bir gerginlik çıktı.

"KADINA ŞİDDET İLE MÜCADELE BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

CHP milletvekili Asu Kaya, kadın cinayetleri üzerine Bakan Tunç'u hedef aldı. Bakan Tunç, Kaya'nın bu sözlerine şu ifadelerle cevap verdi:

Kadına şiddet ile mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. Roji'nin davasının sonuna kadar takip ediyoruz. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Kadına karşı her türlü şiddetle mücadele edeceğiz.

"KADINLAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPTIRMAYIZ SİZE"

Kadına şiddete cezaları artıran biziz. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız. Şov yapmayın. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız size"