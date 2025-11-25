Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun dizisinde başlamadan kaos çıktı! A.B.İ. dizisinden ayrılık haberi geldi

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisi başrol oyuncularının arasındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri almıştı. Senaryo ile ilgili değişiklik olacağı iddiaları dolaşırken, diziden ayrılık haberi geldi.

A.B.İ. DİZİSİNDE BAŞLAMADAN KRİZ ÇIKTI

Uzun bir aranın ardından ABİ dizisiyle ekrana dönen Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile arasındaki yaş farkı eleştirilerine sert çıktı. Bölüm başı 4 milyon 250 bin TL alan Kenan İmirzalıoğlu gelen eleştirilere, "Hikayeyi görelim sonra bir daha karşılaşınca konuşuruz" dedi.

Dizinin senaryosuyla ilgili değişiklik yapılacağı konuşulurken, dizinin senaristlerinden Melih Özyılmaz, "Bir süre önce, istediğim şekilde ve inandığım istikamette faydalı olamayacağımı düşündüğüm için A.B.İ. projesinden ayrıldım. Başta senaryo ekibindeki tüm dostlarım olmak üzere projede emeği geçen herkese başarı ve şans diliyorum" dedi.

A.B.İ. DİZİSİNİN AFİŞİ GEÇER NOT ALAMADI

Çekimleri başlayan A.B.İ. dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizide iki ünlü isim ilk kez yan yana görüntülendi. A.B.İ. dizisinin afişi Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun hayranlarından geçer not alamadı.