Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun dizisinde başlamadan kaos çıktı! A.B.İ. dizisinden ayrılık haberi geldi

Yeni sezonun merakla beklenen A.B.İ. dizisinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu yer alıyor. Afişi geçtiğimiz gün yayınlanan A.B.İ. dizisinden senarist Melih Özyılmaz ayrıldı.

ile 'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisi başrol oyuncularının arasındaki yaş farkı nedeniyle almıştı. ile ilgili değişiklik olacağı iddiaları dolaşırken, diziden haberi geldi.

A.B.İ. DİZİSİNDE BAŞLAMADAN KRİZ ÇIKTI

Uzun bir aranın ardından ABİ dizisiyle ekrana dönen Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile arasındaki yaş farkı eleştirilerine sert çıktı. Bölüm başı 4 milyon 250 bin TL alan Kenan İmirzalıoğlu gelen eleştirilere, "Hikayeyi görelim sonra bir daha karşılaşınca konuşuruz" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun dizisinde başlamadan kaos çıktı! A.B.İ. dizisinden ayrılık haberi geldi

Dizinin senaryosuyla ilgili değişiklik yapılacağı konuşulurken, dizinin senaristlerinden Melih Özyılmaz, "Bir süre önce, istediğim şekilde ve inandığım istikamette faydalı olamayacağımı düşündüğüm için A.B.İ. projesinden ayrıldım. Başta senaryo ekibindeki tüm dostlarım olmak üzere projede emeği geçen herkese başarı ve şans diliyorum" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun dizisinde başlamadan kaos çıktı! A.B.İ. dizisinden ayrılık haberi geldi

A.B.İ. DİZİSİNİN AFİŞİ GEÇER NOT ALAMADI

Çekimleri başlayan A.B.İ. dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizide iki ünlü isim ilk kez yan yana görüntülendi. A.B.İ. dizisinin afişi Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun hayranlarından geçer not alamadı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun dizisinde başlamadan kaos çıktı! A.B.İ. dizisinden ayrılık haberi geldi
