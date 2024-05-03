Ukraynalı atletlere Olimpiyat uyarısı: Rus ve Belaruslulardan uzak durun

03 May 2024 09:17 - Güncelleme : 03 May 2024 09:29

Ukrayna kan kaybetmeye devam ediyor! Rusya, Donetsk'te bir bölgeyi daha ele geçirdi

Ukrayna kan kaybetmeye devam ediyor! Rusya, Donetsk'te bir bölgeyi daha ele geçirdi

Ukrayna ilk başta Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rus işgalini desteklemeyen ve ordu bağlantısı bulunmayan Rus ve Belarus vatandaşlarının Paris 2024'e "tarafsız" olarak katılmasına izin vermesine tepki göstermişti. Kiev yönetimi, daha sonra verilen bu karara "isteksizce de olsa razı oldu".

Kiev Independent'ın aktardığına göre Ukrayna'nın Olimpiyat yetkilileri tarafından Paris 2024'e gidecek atletlere verilen tavsiyelerde "saldırgan devletlerin temsilcileriyle Olimpiyat alanlarında da dışında da temas kurmamaları" söylendi. Habere göre yetkililer, "olası provokasyonlardan kaçınılması" için bu yönde bir tavsiyede bulundu.

SOSYAL MEDYA İÇİNDE UYARILDILAR

Ukrayna Olimpiyat Komitesi, atletlerine Rus ve Belaruslu meslektaşlarıyla sosyal medya üzerinden herhangi bir tartışmaya girmemelerini de söyledi.

Ukraynalı atletlerden, madalya törenlerinde de Rus ve Belaruslu atletlerle mesafelerini korumaları ve birlikte fotoğraf vermemeleri istendi.

Yaz Olimpiyatları, Paris'te 26 Temmuz'da başlayacak.