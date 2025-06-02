Ukrayna'nın 40'tan fazla Rus uçağını imha etmesinin ardından Rusya'dan saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya ile Ukrayna İstanbul’da bugün yapılması planlanan ateşkes görüşmelerinin gölgesinde karşılıklı saldırılarına devam ediyor. Ukrayna’nın dün Rus savaş uçaklarına yönelik saldırılarına, Moskova bugün hava saldırıları ile karşılık verdi. Rus güçlerinin Ukrayna’nın Zaporijya kentine düzenlediği topçu ve hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, saldırılarda toplam 9 kişinin yaralandığını ve bir dükkan ile birçok evin ağır hasar aldığını belirtti. Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumi bölgesine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

KAMYONLARA GİZLENMİŞ DRONLARLA SALDIRI

Ukrayna’nın Rusya’nın iç bölgelerindeki hava üslerine düzenlediği ve 40’tan fazla Rus bombardıman uçağını vurduğu saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Rus hava üslerine yönelik saldırıda kullanılan dronların daha önce Rusya’ya sokulduğu belirtilerek, dronların daha sonra Rusya’ya sokulan ahşap kabinler ile kamyonlara saklandığı ve bu kamyonlardan hedeflerine havalandığı aktarıldı.

RUSYA'NIN 40'TAN FAZLA UÇAĞI İMHA EDİLDİ

Saldırıya "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verildiği ifade edilen haberlerde, saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı.

Ukrayna’nın düzenlediği saldırıda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40’tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya’ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.