Ukrayna'nın ATACMS saldırısının yeni videoları ortaya çıktı! Ruslar 'İmha ettik' demişti

20 Kasım 2024 06:46 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 06:47

Ukrayna'nın Rusya'nın Bryansk bölgesindeki saldırısını erken saatlerde gösteren yeni videolar gün ışığına çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın 6 füzeden 5'inin imha edildiğini 1'ina hasar verildiğini açıklasa da görüntülerde şehrin isabet aldığı görülüyor,

Ukrayna​'nın ABD yapımı MGM-140 Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) füzeleriyle Rusya​'ya düzenlediği saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidiyle karşılanan ve dünyayı kapsamlı bir savaşın eşiğine getiren balistik füze saldırısı Moskova'dan yapılan açıklamalara göre can kaybına yol açmadı. Ancak görüntülerde Bryansk​ şehrinin isabet aldığı görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, 6 füzeden 5'ini düşürdüğünü açıklamıştı.

RUSYA YALANLADI AMA!..

Yapılan açıklamada "Bu gece saat 03.25'te düşman, Bryansk bölgesi topraklarındaki bir tesisi altı balistik füzeyle vurdu. Doğrulanan verilere göre Amerikan yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri kullanıldı" ifadelerine yer verilmişti. Savunma Bakanlığı, 5 füzenin düşürüldüğünü, 1'inin ise hasar gördüğünü belirtirken füzelerden birinin parçalarının askeri bir tesisin zeminine düşerek yangına neden olduğu ve yangının hemen söndürüldüğü ifade edilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov​ , Ukrayna'nın Rusya sınır bölgelerine ABD ATACMS füzeleriyle saldırılarının "Kiev'in gerilimi tırmandırmak istediğinin" bir işareti olduğunu kaydetti.

UKRAYNA: TAM İSABET!

Ukrayna ajansı Ukrainka Pravda'nın haberine göre ise saldırı, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Karaçev kenti yakınlarındaki bir askeri tesisi hedef aldı. ATACMS sisteminin ilk kez Rusya topraklarına saldırmak için kullanıldığı belirtilen haberde "Saldırı, Bryansk bölgesindeki bir hedefe gerçekleştirildi ve hedef başarıyla vuruldu" ifadelerine yer verildi.

Habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın yalanlamasına karşın Bryansk Bölgesi'nin Karaçev kentindeki Füze ve Topçu Ana Müdürlüğü'nün cephaneliğinde patlamalar duyuldu ve yangın çıktı. Haberde "Bryansk bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığı Füze ve Topçu Ana Müdürlüğünün 67. cephaneliği vuruldu.

SOSYAL MEDYAYA VİDEOLARI DÜŞTÜ

Diğer yandan saldırı sonrası cephaneliğe yapılan saldırı sonrası bölgedeki şiddetli yangınların videoları sosyal ağlarda dolaşmaya başladı. Görüntülerde şiddetli patlamaların ardından cephanelikten yükselen alevler görülüyor. Ayrıca füzelerin fırlatılma anına ilişkin bir video da sosyal medyada geniş yankı buldu.