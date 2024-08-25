Ukrayna'nın planı hazır: Zelenskiy Rusya'yı vurmak için Batı'dan izin istiyor

25 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 12:55

ABD'den 400’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım! Listede Türk şirketler de var

ABD'den 400’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım! Listede Türk şirketler de var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 yılı aşkın süre önce verdiği askeri emirle başlayan Ukrayna'nın işgal girişiminde işler tersine döndü. Ukrayna ordusu atağa geçti ve Rus toprağı olan Kursk bölgesini haftalardır elinde tutuyor. Yüzlerce Rus askeri ise esir alındı. Ukraynalı lider Volodimir Zelenskiy ise Kursk bölgesiyle sınırlı kalmak istemiyor. Zelenskiy, Rusya'daki hedefleri vurabilmek için Batı'dan izin istiyor.

''MASAYA DÖNÜŞ ANAHTARI RUSYA'YA SALDIRI''

The Guardian'ın haberine göre, uzun menzilli Storm Shadow füzelerini kullanmak isteyen Zelenskiy'nin hedefinde Rusya var. Kiev yönetimi Rusya'nın içindeki hedeflerin vurulmasının müzakere masasına tekrar dönüş için anahtar olduğunu düşünüyor.

Üst düzey bir Ukraynalı hükümet yetkilisine göre Kiev, Rusya'nın ancak Moskova veya St. Petersburg tehdit altında olursa müzakere masasına geleceğine inanıyor.

Kiev'de üst düzey yetkililer, İngiliz-Fransız yapımı silahların bir ''gösteri saldırısında'' kullanılmasının Kremlin'e başkent Moskova yakınlarındaki hedeflerin tehlikede olduğunu göstereceğine inanıyor.

BATI'DAN UKRAYNA'YA İZİN ÇIKMIYOR

Ukrayna uzun bir süre Bat'yı Storm Shadow füzeleri için ikna etmeye çalışıyor fakat henüz olumlu bir cevap alamadı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy cumartesi günü Kiev'in bağımsızlık gününde yaptığı konuşmada, Kiev'in Rusya'nın topyekün işgal girişimine karşılık vermek dışında seçeneği olmadığını söyledi.