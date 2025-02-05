Ukrayna'ya iyi, Rusya'ya kötü haber: Kuzey Kore askerleri artık cephede yok! Sebebi ortaya çıktı

05 Şubat 2025 11:04 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:37

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), 2022 Şubat ayından beri devam eden Ukrayna-Rusya savaşında cepheye gönderilen Kuzey Kore birliklerinin çekildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kuzey Kore birliklerinin Ocak ayının ortasından bu yana Kursk bölgesinde olduğuna dair herhangi bir işaret yok" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore askerleri cephede 'canlı insan yemi': Üzerinden çıkan not her şeyi kanıtladı

Kuzey Kore askerleri cephede 'canlı insan yemi': Üzerinden çıkan not her şeyi kanıtladı

Dünyanın kara kutusu olarak adlandırılan ülkesi Kuzey Kore'nin 2022 Şubat ayından beri devam eden Ukrayna-Rusya savaşında cephede savaşmak üzere asker göndermesinin yankıları sürerken Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

NIS’ten yapılan açıklamada, Kuzey Kore'ye ait birliklerinin Ukrayna'nın karşı taarruz ile ele geçirdiği Kursk cephesinden çekildiği belirtilerek, "Ocak ayı ortasından bu yana, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde olduğuna dair herhangi bir işaret yok" ifadelerine yer verildi.

Verilen ağır kayıplar nedeniyle Kuzey Kore askerlerinin cephe hattından çekildiğinin değerlendirildiği belirtilirken durumun kesin nedenini belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

11 BİN ASKERDEN 300'Ü ÖLÜ, 2 BİN 700'Ü YARALI

NIS'ten daha önce yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya yaklaşık 11 bin asker gönderdiği belirtilmişti. Bu askerlerden yaklaşık 300'ünün öldürüldüğü, 2 bin 700'ünün de yaralandığı kaydedilmişti.

Ukrayna Özel Kuvvetler Sözcüsü Albay Oleksandr Kindratenko ise geçen hafta yaptığı açıklamada Pyongyang'ın gönderdiği birliklerin son dönemde Kursk cephesinde görülmediğini belirterek, "Kuzey Kore birliklerinin varlığı yaklaşık 3 haftadır gözlemlenmiyor. Büyük olasılıkla ağır kayıplar verdikten sonra geri çekilmek zorunda kaldılar" açıklamasında bulunmuştu.