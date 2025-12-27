Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Ukrayna'yı karıştıran yolsuzluk skandalı! Rüşvet ağının beyni Timur Mindiç bakın nereden çıktı

Ukrayna'yı birbirine katan yolsuz skandalının kilit ismi haline gelen Timur Mindiç'i bulmak için haftalarca uğraş verdi. Mindiç'in izini süren Ukraynalı gazeteci sonunda nerede olduğunu buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ukrayna'yı karıştıran yolsuzluk skandalı! Rüşvet ağının beyni Timur Mindiç bakın nereden çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 13:26

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yakın çevresinden ve aynı zamanda ülkenin son yıllardaki en büyük yolsuzluk soruşturmalarının beyni olarak kabul edilen iş insanı Timur Mindiç ortaya çıktı.

Milyonlarca euroluk rüşvet ağının beyni olduğu tahmin edilen Mindiç'in kasım ayında gözaltına alınamadan günler önce Ukrayna topraklarını tert ettiği ileri sürülmüştü.

Ukrayna merkezli çevrimiçi gazete Ukrainska Pravda, Mindiç'i İsrail'de bularak yaptığı röportajı dün yayınladı.

Ukrayna'yı karıştıran yolsuzluk skandalı! Rüşvet ağının beyni Timur Mindiç bakın nereden çıktı

"MEDYA BENİ 'SKANDALIN KİLİT İSMİ' HALİNE GETİRDİ"

Mindiç röportajda kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin yorum yapamayacağını, avukatları tarafından bunun kendisine yasaklandığını dile getirdi.

Buna karşılık medyaya sert çıkan Mindiç, hakkındaki haberlerin kendisini "skandalın kilit ismi" haline getirdiğini savundu.

Ülkeden kaçtığı iddiasını da reddeden Mindiç, İsrail'e gidişini "uzun süredir planladığını" ileri sürdü. Zelenskiy ile yakın olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmeyen Mindiç, devlet başkanı ile uzun süredir görüşmediğini iddia etti.

Ukrayna'yı karıştıran yolsuzluk skandalı! Rüşvet ağının beyni Timur Mindiç bakın nereden çıktı

ZELENSKİY'NİN ORTAĞIYDI

Mindiç, Zelenskiy'nin kurucuları arasında yer aldığı televizyon kanalı Kvartal 95'in ortaklarından biriydi. Şimdi yolsuzlukla suçlandığı soruşturmanın merkezinde ise devlete bağlı enerji şirketi Energoatom bulunuyor.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (NABU), Mindiç'i enerji sektöründeki ihale ve para akışlarını perde arkasından yöneten isim olarak görüyor. İddiaya göre Mindiç kendisine resmi suçlama yöneltilmeden kısa süre önce uyarıldı ve bu sayede ülkeyi terk etti.

Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi, 1 Aralık'ta Mindiç hakkında gıyabında tutuklama kararı verdi.

Soruşturma kapsamında Ukrayna Enerji Bakanı Svitlana Hryntschuk ve Adalet Bakanı Herman Haluşçenko görevlerinden alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Ukrayna lideri Zelenskiy'den Rusya'ya suçlama: Savaşı bilerek uzatıyorlar
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.