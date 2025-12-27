Ukrayna'yı karıştıran yolsuzluk skandalı! Rüşvet ağının beyni Timur Mindiç bakın nereden çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yakın çevresinden ve aynı zamanda ülkenin son yıllardaki en büyük yolsuzluk soruşturmalarının beyni olarak kabul edilen iş insanı Timur Mindiç ortaya çıktı.

Milyonlarca euroluk rüşvet ağının beyni olduğu tahmin edilen Mindiç'in kasım ayında gözaltına alınamadan günler önce Ukrayna topraklarını tert ettiği ileri sürülmüştü.

Ukrayna merkezli çevrimiçi gazete Ukrainska Pravda, Mindiç'i İsrail'de bularak yaptığı röportajı dün yayınladı.

"MEDYA BENİ 'SKANDALIN KİLİT İSMİ' HALİNE GETİRDİ"

Mindiç röportajda kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin yorum yapamayacağını, avukatları tarafından bunun kendisine yasaklandığını dile getirdi.

Buna karşılık medyaya sert çıkan Mindiç, hakkındaki haberlerin kendisini "skandalın kilit ismi" haline getirdiğini savundu.

Ülkeden kaçtığı iddiasını da reddeden Mindiç, İsrail'e gidişini "uzun süredir planladığını" ileri sürdü. Zelenskiy ile yakın olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmeyen Mindiç, devlet başkanı ile uzun süredir görüşmediğini iddia etti.

ZELENSKİY'NİN ORTAĞIYDI

Mindiç, Zelenskiy'nin kurucuları arasında yer aldığı televizyon kanalı Kvartal 95'in ortaklarından biriydi. Şimdi yolsuzlukla suçlandığı soruşturmanın merkezinde ise devlete bağlı enerji şirketi Energoatom bulunuyor.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (NABU), Mindiç'i enerji sektöründeki ihale ve para akışlarını perde arkasından yöneten isim olarak görüyor. İddiaya göre Mindiç kendisine resmi suçlama yöneltilmeden kısa süre önce uyarıldı ve bu sayede ülkeyi terk etti.

Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi, 1 Aralık'ta Mindiç hakkında gıyabında tutuklama kararı verdi.

Soruşturma kapsamında Ukrayna Enerji Bakanı Svitlana Hryntschuk ve Adalet Bakanı Herman Haluşçenko görevlerinden alındı.