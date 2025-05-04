Ülke çapındaki elektrik kesintisi dehşet evini ortaya çıkardı: Çocuklar senelerdir evde tutuluyordu!

İspanya'daki elektrik kesintileri korkunç bir olayı gün yüzüne çıkardı. Pandemi başlangıcından beri 3 çocuğun hiç evden çıkmadığı, aile içi istismara maruz kaldıkları anlaşıldı.

Avrupa ülkelerini karanlığa gömen elektrik krizinin ardından İspanya'da bir evde yaşanan aile içi istismar olayı gün yüzüne çıktı. İspanya'daki elektrik kesintilerinin ardından yetkililer, evleri gezerken 3 çocuğun 2021'den bu yana hiç dışarı çıkmadıklarını, ebeveynlerinin sürekli çocukları evde tuttuğunu fark ettiler.

10 yaşındaki bir çocuk ile 8 yaşındaki ikiz kardeşlerin evde olmalarına rağmen sürekli maske taktıkları, bez bağlandığı ve kafesli yataklarda uyudukları anlaşıldı.

''BİR ÇOCUK ÇİMLERİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ''

53 yaşındaki Christian Steffen ve 48 yaşındaki Melissa Ann Steffen'ın evin tüm kapı ve pencereleri kilitledikleri, evin bir çöplüğe döndüğü, hayvan dışkıları ve eski ilaçların evde çocukları tuttukları belirtildi.

Bir yetkili, “Çocukları dışarı çıkardığımız anda, sanki ilk kez temiz hava soluyorlarmış gibi derin nefes almaya başladılar. Çocuklardan biri yere düşerek çimleri şaşkınlıkla elleriyle inceledi" diye konuştu.

Çocukların, yataklarının üzerine çizdiği resimlerin oldukça ürkütücü olduğu, çığlık atan bir canavar, kafatası gibi şekillerin resmedildiği görüldü.

''BUNUN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORLARDI''

Komşulardan biri çocukların seslerini duyduklarını fakat onları hiç görmediklerini, okula gitmediklerini söyledi. DW'nin haberine göre, başkomiser Francisco Javier Lozano, olay yerine ilk gittiklerinde aslında her şeyin normal göründüğünü söyledi. Lozana, o anları şu sözlerle anlattı:

"Baba, dağınık görünümlü ve çıplak ayaklıydı. Polislerden maske takmalarını ve uzak durmalarını istedi. Evde çocuklar olduğunu söyledi. Ancak şaşırtıcı olan, ebeveynlerin çocukların yıllardır izole yaşadığını açıkça kabul etmesine rağmen, bunun yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorlardı."

''DEHŞET EVİNİ ORTADAN KALDIRDIK''

Anne-baba, polisleri ilk olarak eve almak istemediler ardından ise çocukların hasta olduklarını söyleyerek 3 maske birden takmalarını istediler. Polis ise çocukların aç bırakılmadıklarını fakat çok kötü bir durumda olduklarını, hayattan izole, evde bir yaşam sürdüklerini söylediler.

Başkomiser Lozana, aile içi istismarın gün yüzüne çıkmasının ardından ''Bir dehşet evini ortadan kaldırdık'' yorumunda bulundu.