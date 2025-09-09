Ülke yangın yeri! Sosyal medya yasaklandı, halk sokağa indi: İstifalar peş peşe

Nepal’de Facebook, X ve YouTube dahil sosyal medya platformlarının engellenmesi sonrası çıkan protestolar büyüdü. On binlerce kişi sokağa taştı, yasak protesto edildi. Eylemcilerin parlamento binasını kuşattığı protestolarda can kaybı 19’a yükselirken, 100’den fazla kişi de yaralandı. Ülke yangın yerine dönerken Başbakan Oli istifa ettiğini duyurdu. Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, gelişmeler üzerine hükümetin yasak kararını geri çektiğini ve sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını aktardı.

YARALANANLAR İÇİN ÜCRETSİZ TEDAVİ

Nepal Başbakanı Sharma Oli yaptığı açıklamada, "Farklı bencil merkezlerden yaşanan sızmalar" sonucu yaşanan şiddet olaylarından derin üzüntü duyduğunu aktardı. Başbakan Oli hükümetin protestolarda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemesi yapacağını ve yaralananlara ücretsiz tedavi imkanları sunacağını açıkladı. Nepal Başbakanı, "Bu tür olayların gelecekte tekrarlanmamasını sağlamak amacıyla, nedenleri ortaya çıkarmak, kayıpları değerlendirmek ve önlemler almak için 15 gün içinde bir soruşturma kurulu oluşturulacak" dedi.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Hükümete büyük tepkinin gösterildiği protesto gösterileri devam ederken, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli istifa etti. Khadga Prasad Sharma Oli yaptığı açıklamada, mevcut krize anayasal bir çözüm yolu açmak amacıyla istifa ettiğini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ

Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, partisi Nepal Kongresi’nin gelişmeleri tartışmak üzere dün düzenlediği toplantıda istifasını bildirdi. Lekhak açıklamasında, "Böylesine büyük bir insanlık trajedisinden sonra ahlaki sorumluluk gereği istifa etmeliyim" ifadelerini kullandı. Hükümete ülkedeki diğer siyasi partiler ve halktan da istifa çağrıları geldi.

SOSYAL MEDYA YASAKLANDI

Geçtiğimiz hafta, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle 26 sosyal medya platformunun engellenmesine karar verilmişti. Cuma gününden bu yana kullanıcıların platformlara erişimde zorluk yaşarken yasağın ardından bakanlığa kayıt yaptıran iki platform yeniden etkinleştirilmişti.

Nepal hükümeti sosyal medyayı yasaklamadığını ancak ülke yasalarına uygun hale getirmeye çalıştığını savunmuştu.