Ülkede aşırı sıcak alarmı! Bakanlık duyurdu: Saat 12.00-17.00 arası çalışmak yasak

Yunanistan'da etkisini gösteren aşırı sıcak hava, hükümeti harekete geçirdi. Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sıcak hava nedeniyle çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

ÇALIŞMA SAATLERİNE SINIRLAMA KARARI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan Meteoroloji Dairesinin başta Attiki, Teselya, Orta Makedonya, Evros, Viotia, Fthiotida, Etoloakarnanias, Eğriboz, Girit, İyon Adaları, Midilli, Sakız, Rodos bölgeleri olmak üzere, ülkede bu hafta çöl sıcaklarının yaşanacağına ilişkin yaptığı duyuruya işaret edilerek yüksek sıcaklık nedeniyle açık alanlarda çalışanlar için çalışma saatlerine getirilen kısıtlama kararı aktarıldı.

SAAT 12.00-17.00 ARASI ÇALIŞMAK YASAK

Bu kapsamda, bugün yerel saatle 12.00-17.00'de açık alanlarda beden gücü gerektiren işlerde işçilerin çalıştırılması yasaklandı. Yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane işçiliği gibi alanlarda çalışmalar durduruldu.

ÖZEL SEKTÖRE UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANI

Sıcaktan etkilenebilecek, sağlık sorunu olan özel sektör çalışanlarına ise uzaktan çalışma imkanı tanındı.

ÇÖL SICAKLARI YAŞANACAK

Yunanistan'da pazar gününe kadar çöl sıcaklarının yaşanacağı belirtildi. Gündüz 41 dereceye kadar ulaşan Yunanistan'da sıcaklıkların hafta boyunca artması öngörülüyor.

Başkent Atina için perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması bekleniyor, ülkenin kuzeybatısı ve orta kesiminde sıcaklıkların daha da yükselebileceği belirtiliyor.

MORA YARIMADASI'NDA ORMAN YANGINI

Öte yandan aşırı sıcak orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda çıkan orman yangınının yerleşim birimlerine sıçraması sonucu bazı evler ile tarım alanları zarar gördü. Kastania köyünün tahliye edildiği bildirildi.

Kardiça, Trikala ve Aspropirgos bölgelerinde de gün içinde ormanlık alanlarda yangın çıktı.