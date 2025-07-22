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22.07.2025

Bilecik

Sakarya'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını Bilecik'e sıçramıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan alevler rüzgarın etkisiyle bir bölgede yeniden yükseldi. İşte Bilecik'teki orman yangınında son durum...

Tarih 16:00

ALEVLER YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınında alevler bu sabah itibariyle yerini dumana bırakırken, rüzgarın etkisiyle bir bölgede yeniden alevler yükselmeye başladı.

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Tarih 12:14

ALEVLER İÇİNDE MÜCADELE SÜRÜYOR!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları üçüncü gününde sürüyor. Bölgenin küle döndüğü bazı alanlar ise havadan görüntülendi.

 

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Tarih 11:53

YANGIN BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınında alevler bugün itibariyle yerini dumanlara bırakırken, bölge havadan dron ile görüntülendi.

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Tarih 10:31

YANGINDA ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını henüz kontrol altına alınamazken dün gece başka bir bölgede daha yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken 95 hayvan telef oldu.

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Tarih 00:28

ALEVLER ADETA HORTUM OLUŞTURDU

Bilecik'e sıçrayan orman yangınında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in paylaştığı ve adeta yangın hortumunu andıran görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

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