Bilecik
Sakarya'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını Bilecik'e sıçramıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan alevler rüzgarın etkisiyle bir bölgede yeniden yükseldi. İşte Bilecik'teki orman yangınında son durum...
ALEVLER YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI
Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınında alevler bu sabah itibariyle yerini dumana bırakırken, rüzgarın etkisiyle bir bölgede yeniden alevler yükselmeye başladı.
ALEVLER İÇİNDE MÜCADELE SÜRÜYOR!
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları üçüncü gününde sürüyor. Bölgenin küle döndüğü bazı alanlar ise havadan görüntülendi.
YANGIN BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınında alevler bugün itibariyle yerini dumanlara bırakırken, bölge havadan dron ile görüntülendi.
YANGINDA ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU
Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını henüz kontrol altına alınamazken dün gece başka bir bölgede daha yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken 95 hayvan telef oldu.
ALEVLER ADETA HORTUM OLUŞTURDU
Bilecik'e sıçrayan orman yangınında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in paylaştığı ve adeta yangın hortumunu andıran görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.