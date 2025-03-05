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 | Berrak Arican

Ülkede doğum oranları düştü bekarlara baskı arttı: Ya evlenin ya da işten ayrılın!

Çin'de artan boşanma oranları, insanların evliliği tercih etmemesi derken doğum oranlarındaki düşüş endişelere neden oldu. Bazı özel şirketler ise çalışanlarına baskı yapmaya başladı. Hatta bir şirket, bekar çalışanlarına ''ya evlenin ya işten ayrılın'' diye bir yazı gönderdi, evlenmemeyi ve çocuk yapmamayı ise 'vatana ihanet' olarak nitelendirdi.

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Ülkede doğum oranları düştü bekarlara baskı arttı: Ya evlenin ya da işten ayrılın!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 11:32

Çin'de doğum oranları her geçen gün düşerken boşanmalar arttı. Hükümet düşük doğum oranları nedeniyle endişeye düşerken devreye bazı özel şirketler devreye girdi ve çalışanları tehdit ederek çözerek aradı. New York Times'ın haberine göre, Shandong Shuntian Chemical Group şirketi bekar çalışanlarına gönderdiği bir e-mail ile çalkalandı. Mailde bekar çalışanlara ''30 Eylül'e kadar ya evlenin ya da işten ayrılın'' dendi.

''ÇOCUK SAHİBİ OLMAMAK VATANA İHANET''

Bu mail sosyal medyada hızlı yayıldı ve detaylar gün yüzüne çıktı. Mailin 28 ila 58 yaş arasındaki bekar çalışanları kapsadığı ayrıca boşanmış çalışanların da yer aldığı belirtildi. Mailde, "Bu yılın üç çeyreği içinde evlenip çocuk sahibi olamazsanız şirket iş sözleşmenizi feshedecektir. Ülkenin çağrısına uymamak, evlenmemek, çocuk sahibi olmamak vatana ihanettir" ifadelerine yer verildi.

TEPKİLER ARTINCA GERİ ADIM ATTI

Sosyal medyada şirkete karşı tepkiler artınca hızla geri adım atıldı. Şirket, uyarının geri çekildiğini, yerel hükümetin şirkete 'düzeltme' emri verdiğini açıkladı.


Öte yandan bu baskıların olduğu tek yer bu şirket değil. Geçtiğimiz haftalarda da bir süpermarket zinciri, düğünlerin maliyetini düşürmek için çalışanlarına nişan hediyesi istememelerini söylemişti.

ÇİN'DE BOŞANMALAR YENİ SEKTÖR DOĞURDU

Ayrıca Çin'de artan boşanmalar yeni bir sektörün doğmasına da neden oldu. Jing Daily'nin haberine göre, Çin'de 25-35 yaş arasındaki kadınlar, boşanma sürecinde duygusal bir kapanış için fotoğrafçıların kapısını çalmaya başladı.

'BOŞANMA FOTOĞRAFÇILIĞI'

Evliliğin son anlarını görüntülü olarak belgelemek isteyenler nedeniyle 'boşanma fotoğrafçılığı' diye bir hizmet doğdu. Çiftler boşanma öncesinde 'törensel bir veda' yapıyor o anları ise kayıt altına alınıyor. Bu hizmetin bedeli ise 280 dolar yani yaklaşık 10 bin 200 TL.

Bu çekimler geleneksel düğün fotoğraflarından farklı olarak sadece gülen yüzleri değil; sessizlik, gözyaşı ve hatta rahatlama ifadelerini de içeriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

En çok boşanma hangi ülkede oldu?
AB genelinde en yüksek boşanma oranına sahip ülke ise bin kişide 3,4 ile Danimarka. Danimarka'yı, sırasıyla Litvanya (bin kişide 3,3) ve Letonya (bin kişide 3,1) takip ediyor.
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