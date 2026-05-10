Ülkelerindeki üsten haberleri yok! İsrail'den yine bir komşu kazığı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD basınından Wall Street Journal, İran'a saldırılar öncesinde İsrail'in, Irak'ın batısında bulunan çöl bölgesinde gizli bir askeri üs inşa ettiğini yazdı. Üssün, İsrail özel kuvvetleri tarafından kullanıldığı, lojistik merkez işlevi gördüğü belirtildi.
ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, ABD'nin bu üsten haberinin olduğu fakat Irak'ın haberinin olmadığı öne sürüldü.
İddialara göre üs, İran üzerinde faaliyet gösteren İsrailli pilotların düşürülmesi ihtimaline karşı arama-kurtarma operasyonları için hazırlandı. ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının İran tarafından düşürülmesinin ardından da İsrail'in kurtarma desteği için teklif verdiği öne sürüldü. Ancak kurtarma operasyonlarının Amerikan güçleri tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Operasyon sırasında İsrail'in dikkat dağıtma amaçlı hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.
İsrail'in gizli üssünün ise bir çoban tarafından fark edildiği öne sürüldü. Irak devlet medyasına göre mart ayında bir çoban, bölgede alışılmadık askeri hareketlilik ve helikopter uçuşları fark ederek durumu Irak güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Irak ordusunun bölgeye asker gönderdiği belirtildi.
Kaynaklara göre İsrail, üsse yaklaşan Irak askerlerini hava saldırılarıyla durdurdu. Iraklı yetkililer olay sırasında bir askerin hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını açıkladı.
Saldırının ardından Irak tarafından iki özel tim gönderildiği belirtildi. Yetkililer, bölgede askeri güçlerin bulunduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.
Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, operasyonun Irak yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştirildiğini söyledi.
Irak yönetimi daha sonra Birleşmiş Milletler'e yaptığı şikayette saldırının yabancı güçler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti ve ilk aşamada saldırıyı ABD'ye bağladı. Ancak kaynaklar, saldırının bizzat İsrail tarafından düzenlendiğini söyledi.