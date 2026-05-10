Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Ülkelerindeki üsten haberleri yok! İsrail'den yine bir komşu kazığı

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarından önce yaptığı bir hazırlık daha gün yüzüne çıktı. Fakat bu kez bu hazırlık komşu ülke sınırları içindeydi. İsrail'in, Irak'a gizli üs kurduğu, Irak'ın haberi olmadığı, ABD'nin ise haberdar olduğu belirtildi.

Ülkelerindeki üsten haberleri yok! İsrail'den yine bir komşu kazığı
ABD basınından Wall Street Journal, İran'a saldırılar öncesinde İsrail'in, Irak'ın batısında bulunan çöl bölgesinde gizli bir askeri üs inşa ettiğini yazdı. Üssün, İsrail özel kuvvetleri tarafından kullanıldığı, lojistik merkez işlevi gördüğü belirtildi.

Ülkelerindeki üsten haberleri yok! İsrail'den yine bir komşu kazığı

Wall Street Journal'ın haberine göre İsrail, İran'a yönelik saldırılar öncesinde Irak'ın batısında gizli bir askeri üs inşa etti ve bu üssün varlığından Irak'ın haberi yoktu.
Üs, İsrail özel kuvvetleri tarafından kullanılıyor ve lojistik merkez işlevi görüyor.
Üssün amacı, İran üzerinde faaliyet gösteren İsrailli pilotların düşürülmesi ihtimaline karşı arama-kurtarma operasyonları için hazırlandı.
Üssün bir çoban tarafından fark edildiği ve Irak güvenlik güçlerine bildirildiği iddia edildi.
İsrail'in, bölgeye yaklaşan Irak askerlerini hava saldırılarıyla durdurduğu ve bu saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, iki askerin yaralandığı belirtildi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, operasyonun Irak yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştirildiğini söyledi.
ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, ABD'nin bu üsten haberinin olduğu fakat Irak'ın haberinin olmadığı öne sürüldü.

İSRAİL'İN GİZLİ ÜSSÜNÜN AMACI NE?

İddialara göre üs, İran üzerinde faaliyet gösteren İsrailli pilotların düşürülmesi ihtimaline karşı arama-kurtarma operasyonları için hazırlandı. ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının İran tarafından düşürülmesinin ardından da İsrail'in kurtarma desteği için teklif verdiği öne sürüldü. Ancak kurtarma operasyonlarının Amerikan güçleri tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Operasyon sırasında İsrail'in dikkat dağıtma amaçlı hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

ÜSSÜ ÇOBAN FARK ETTİ

İsrail'in gizli üssünün ise bir çoban tarafından fark edildiği öne sürüldü. Irak devlet medyasına göre mart ayında bir çoban, bölgede alışılmadık askeri hareketlilik ve helikopter uçuşları fark ederek durumu Irak güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Irak ordusunun bölgeye asker gönderdiği belirtildi.

Kaynaklara göre İsrail, üsse yaklaşan Irak askerlerini hava saldırılarıyla durdurdu. Iraklı yetkililer olay sırasında bir askerin hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını açıkladı.

IRAK: HABERİMİZ YOKTU!

Saldırının ardından Irak tarafından iki özel tim gönderildiği belirtildi. Yetkililer, bölgede askeri güçlerin bulunduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, operasyonun Irak yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştirildiğini söyledi.

Irak yönetimi daha sonra Birleşmiş Milletler'e yaptığı şikayette saldırının yabancı güçler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti ve ilk aşamada saldırıyı ABD'ye bağladı. Ancak kaynaklar, saldırının bizzat İsrail tarafından düzenlendiğini söyledi.

