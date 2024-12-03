Ülkenin keşfedilmiş en büyük hazinesi: Toplam değeri dudak uçuklatan cinsten

03 Aralık 2024 15:44 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:25

Britanya'da şimdiye kadar bulunan en büyük Roma sikkelerinden biriyle karşılaşıldı. Sikkelerin toplam değeri 100 bin sterlin yani yaklaşık 4 milyon 400 bin TL'yi aşıyor.

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Britanya'da inşaatçılar hayatlarının keşfine imza attılar. Worcester yakınlarındaki bir inşaat alanında çalışma yapan işçiler, İmparator Nero dönemine ait 1368 adet Demir Çağı ve Roma​ sikkesi buldu. Uzmanlar, bu bulgunun inanılmaz olduğunu, son yüzyılda bu kadar önemli bir keşif yapılmadığını söyledi.

Sikkelerin büyük çoğunluğu Roma'da basılan ve MÖ 157'deki Roma Cumhuriyeti döneminden MS 54-MS 68 yılları arasındaki Nero dönemine kadar uzanan gümüş dinarlardan oluşuyordu.

BU HAZİNE ÜLKENİN EN BÜYÜĞÜ

Worcestershire Fetih Hazinesi, Roma Fethi döneminin en büyük sikke hazinelerinden biri olduğunu ve Nero saltanatının Britanya'da şimdiye kadar bulunmuş en büyüğü olduğunu belirtti.

İnşaat alanında bulunan sikkelerin, Roma ordusuna tahıl ve hayvan sağlayan zengin bir çiftçiye ait olduğu düşünülüyor.

University College London'da İngiliz arkeolojisi öğretim görevlisi olan Dr. Murray Andrews, "Son 100 yılda gördüğüm en inanılmaz şey. Bu önemli bir arkeoloji parçası. Bize 2000 yıl önce, Malvern tepelerinin belki de Roma İmparatorluğu'nun sınırı olduğu dönemde burada neler yaşandığını anlatıyor.'' dedi.

Ayrıca hazinenin içinde uzmanların Demir Çağ'a ait olduğunu tespit ettikleri tek bir altın sikke de var.

Uzmanlar sikkelerin toplam değerinin 100 bin sterlin yani yaklaşık 4 milyon 440 bin TL'yi aştığını ifade etti.