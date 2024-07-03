Ülkeyi dehşete düşüren olay! 9 metrelik canavar pazara giden kadını yedi

03 Temmuz 2024 14:30 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:50

Ailesine 'odamda canavar var' dedi! Gerçek şoke etti

Ailesine 'odamda canavar var' dedi! Gerçek şoke etti

Endonezya'da 30 yaşındaki Siriati adındaki kadın, ormanda yürürken 9 metrelik dev bir piton tarafından feci şekilde öldürüldü. Eşi Adiansya, yılanın Siriati'yi kafasından yutmaya çalışırken buldu ve onu kurtarmak için yılanı öldürdü, ancak Siriati çoktan ölmüştü. Beş çocuk annesi Siriati, kardeşiyle buluşmak için pazara gidiyordu.

Kocası, eşinin gelmediğini öğrenince endişelenip onu aramaya çıktı çok geçmeden eşini yılanın ağzında buldu. Köylüler yardım çağırdı ve hayatını kaybeden Siriati'nin bedeni eve getirildikten bir gün sonra sabah saatlerinde Siteba köyünde defnedildi.

KEMİKLERİ YILAN NEDENİYLE EZİLMİŞ

Walenrang Polis Şefi, Siriati'nin bedeninin bozulmamış halde bulunduğunu, ancak kemiklerinin yılan nedeniyle ezilmiş olabileceğini söyledi. Ayrıca, kurbanın bacağında yılan ısırığı olduğundan şüphelenilen bir yara vardı.

Geçen ay benzer bir olay, 50 yaşındaki Farida'nın Kalempang köyünde bir piton tarafından yutulmasıyla gerçekleşti. Farida, pazara giderken kaybolmuş ve 2 gün sonra dev bir pitonun midesinde bulunmuştu. Endonezya, yılanların kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü ve insanları yutabilecek boyutlara ulaşabildiği bir takımadadan oluşmaktadır.