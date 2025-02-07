Umre adayları dikkat! Suudi Arabistan karar değiştirdi: O uygulama iptal edildi

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA), Neisseria menenjitine karşı aşı yaptırma şartı getirilen Umre yolcuları için yeni bir düzenleme yaptı. Kutsal topraklara seyahat edecekler için uygulanmakta olan menenjit aşısı zorunluluğunun askıya alındığını duyurdu.

GACA tarafından yayımlanan yeni karar kapsamında, geçtiğimiz ay menenjit aşısını zorunlu kılan genelge iptal edildi. Bu yeni yönerge, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında faaliyet gösteren tüm havayollarına gönderildi.

EN AZ 10 GÜN ÖNCE YAPTIRMAK GEREKİYORDU

Daha önce yürürlükte olan karara göre, Umre için Suudi Arabistan'a seyahat edecek kişilerin menenjit aşısını en fazla üç yıl, en az on gün önce yaptırması gerekiyordu. Ancak 10 Ocak'ta yayımlanan bu zorunluluk kararı, kısa süre sonra iptal edildi.

MENENJİT NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre menenjit; beyin ve spinal kordu çevreleyen pia ve araknoid zarın infeksiyoz ve noninfeksiyoz nedenlerle gelişen akut ya da kronik inflamosyonu olarak biliniyor. Hemen her yaş grubunda görülebiliyor. Menenjit oluşturan etkenler arasında bakteriler, virüsler, mantarlar, spiroketler, riketsiyalar, protozoa, helmintler ve diger etkenler yer alıyor.

Özellikle Streptoccocus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influanzae akut bakteriyel menenjitin yüzde 80-85'inden sorumlu bakterilerdir.

MENENJİT NASIL BULAŞIR?

Meningokok infeksiyonlarında tek rezervuar insan olup, meningokok menenjitinde bulaş, enfekte kişinin burun ya da boğazından direkt temas ya da damlacık yolu ile gerçekleşiyor.