Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
Tarih
17:42
Abdullah Özdemir kimdir, kimle evli? AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kim olduğu belli oldu
Tarih
17:38
Umre adayları dikkat! Suudi Arabistan karar değiştirdi: O uygulama iptal edildi
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Umre adayları dikkat! Suudi Arabistan karar değiştirdi: O uygulama iptal edildi

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA), geçtiğimiz ay Umre yolcuları için zorunlu hale getirilen menenjit aşısı zorunluluğunu iptal etti. Yeni karar, Suudi Arabistan’daki tüm havayollarına bildirilerek aşı zorunluluğunun askıya alındığı duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Umre adayları dikkat! Suudi Arabistan karar değiştirdi: O uygulama iptal edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 17:46

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA), Neisseria menenjitine karşı aşı yaptırma şartı getirilen Umre yolcuları için yeni bir düzenleme yaptı. Kutsal topraklara seyahat edecekler için uygulanmakta olan menenjit aşısı zorunluluğunun askıya alındığını duyurdu.

GACA tarafından yayımlanan yeni karar kapsamında, geçtiğimiz ay menenjit aşısını zorunlu kılan genelge iptal edildi. Bu yeni yönerge, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında faaliyet gösteren tüm havayollarına gönderildi.

EN AZ 10 GÜN ÖNCE YAPTIRMAK GEREKİYORDU

Daha önce yürürlükte olan karara göre, Umre için Suudi Arabistan'a seyahat edecek kişilerin menenjit aşısını en fazla üç yıl, en az on gün önce yaptırması gerekiyordu. Ancak 10 Ocak'ta yayımlanan bu zorunluluk kararı, kısa süre sonra iptal edildi.

MENENJİT NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre menenjit; beyin ve spinal kordu çevreleyen pia ve araknoid zarın infeksiyoz ve noninfeksiyoz nedenlerle gelişen akut ya da kronik inflamosyonu olarak biliniyor. Hemen her yaş grubunda görülebiliyor. Menenjit oluşturan etkenler arasında bakteriler, virüsler, mantarlar, spiroketler, riketsiyalar, protozoa, helmintler ve diger etkenler yer alıyor.

Özellikle Streptoccocus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influanzae akut bakteriyel menenjitin yüzde 80-85'inden sorumlu bakterilerdir.

MENENJİT NASIL BULAŞIR?

Meningokok infeksiyonlarında tek rezervuar insan olup, meningokok menenjitinde bulaş, enfekte kişinin burun ya da boğazından direkt temas ya da damlacık yolu ile gerçekleşiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun yaptı! Savunması 'pes' dedirtti
İconİLİŞKİLİ HABER
Abdullah Özdemir kimdir, kimle evli? AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kim olduğu belli oldu
Abdullah Özdemir kimdir, kimle evli? AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kim olduğu belli oldu
Ebru Yaşar ve Necat Gülseven'in acı günü
Ebru Yaşar ve Necat Gülseven'in acı günü
Asırlık evinin altında ürkütücü keşifte bulundu! Şimdi herkes gizemin çözülmesini istiyor
Asırlık evinin altında ürkütücü keşifte bulundu! Şimdi herkes gizemin çözülmesini istiyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
EYT'den ilk emekliler çıktı: Sıradakiler 10 yıl bekleyecek! Özgür Erdursun emeklilik bekleyenler için yeni takvimi açıkladı
EYT'den ilk emekliler çıktı: Sıradakiler 10 yıl bekleyecek! Özgür Erdursun emeklilik bekleyenler için yeni takvimi açıkladı
2
Hurda teşviki hangi araçlar? 4 şart var
Hurda teşviki hangi araçlar? 4 şart var
3
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı
4
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
5
Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var
Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var
Haber
07 Şubat 2025
Abdullah Özdemir kimdir, kimle evli? AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kim olduğu belli oldu
Haber
07 Şubat 2025
Ebru Yaşar ve Necat Gülseven'in acı günü
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih17:42
Abdullah Özdemir kimdir, kimle evli? AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kim olduğu belli oldu
Tarih17:38
Umre adayları dikkat! Suudi Arabistan karar değiştirdi: O uygulama iptal edildi
Tarih17:37
Ebru Yaşar ve Necat Gülseven'in acı günü
Tarih17:31
Asırlık evinin altında ürkütücü keşifte bulundu! Şimdi herkes gizemin çözülmesini istiyor
Tarih17:29
TBB açıkladı! Kredi kartı borçlarında endişe veren artış: Yasal takibe alınan kişi sayısı arttı
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.