UNICEF’ten kritik uyarı: Refah'ta 600 bin çocuk tehlikede!

03 May 2024 20:10 - Güncelleme : 03 May 2024 20:13

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) olası Refah saldırısıyla ilgili önemli bir uyarı yaptı. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Refah'taki 12 hastaneden sadece 3'ünün kısmen faaliyet gösterdiğini ve olası bir saldırıda bu hastanelerin de işlevsiz hale geleceğini vurguladı. Haq, "Refah'a saldırının toplu kıyıma yol açacağı konusunda uyarılar yapılıyor" dedi.

“FELAKETE YOL AÇAR”

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell ise Refah'ta bulunan 600 bin çocuğun hastalık, yaralanma ve açlık tehdidi altında olduğunu açıkladı. Russell, kara saldırısının bu durumu daha da kötüleştireceğini ve bölgede insani bir felakete yol açacağını ifade etti.

BM'nin Ürdün'den gelen insani yardımları taşıyan konvoyunun işgal altındaki Batı Şeria'da "siviller" tarafından saldırıya uğradığını ve bazı ürünlere zarar verildiğini ifade eden Haq, konvoyun daha sonra Gazze'ye ulaştığını kaydetti.

“YARDIM DAĞITIMI SÜRÜYOR”

Haq, konvoy Gazze'ye geldikten sonra silahlı bir grup tarafından daha önce belirlenen yer yerine farklı bir tesise yönlendirildiğini, bu konunun yerel yetkililerle görüşülerek yanlış anlaşılmanın giderildiğini bildirdi. Yerel yetkililerin insani yardım konvoylarına saygılarını teyit ettiğini dile getiren Haq, konvoyların yerlerine ulaştığını ve yardım dağıtımının sürdüğünü söyledi.

Haq, farklı tesise yönlendirmenin tamamen iletişim hatası olduğunu ve hemen düzeltildiğini belirterek, Gazze'deki yetkililerin bunun tekrar etmeyeceğini teyit ettiklerini aktardı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 1 Mayıs'ta, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Kerem Ebu Salim ve Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırısını kınadığını bildirmişti.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda, Yahudi yerleşimcilerin yardım tırlarından un çuvallarını yere atarak parçaladıkları, unu yere saçtıkları, bazılarının ise yüksek sesle güldükleri görülmüştü.