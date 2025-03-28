Üniversitedeki kardeşlik örgütüne katılmak istedi! Gözleri bağlandı, bodrumda ölüme terk edildi

ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Missouri Üniversitesi öğrencisi Danny Santulli, okulun kardeşlik örgütüne katılmak istedi. Uzun bir süre zorlu testlerden geçen Santulli, yeni 'kardeşleri tarafından ölüme terk edildi.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Missouri Üniversitesi öğrencisi Danny Santulli okulun kardeşlik örgütüne katılmayı çok istiyordu. 2021 yılında Phi Gamma Delta adlı kardeşlik örgütünün bir parçası olma davetini kabul eden Santulli, ders yükünün yanı sıra zorlu bir süreçten geçirildi.

DailyMail'in haberine göre, üniversitenin yerel şubesinin üyelerinin isteklerini yerine getirmek için her saat koşturdu: Odalarını temizlemek, pizza almak ve taahhüt görevlerini yerine getirmek gibi daha bir çok şeye göğüs germesi gerekti.

SON TEST: 'BABA YEMİNİ AÇIKLAMASI'

Ekim ayına gelindiğinde, 19 yaşındaki Santulli, kardeşlik örgütüne katılabilmek için zorlu süreci neredeyse tamamlamıştı ancak katılması gereken son bir etkinlik daha vardı: "Baba Yemini Açıklaması", birinci sınıf öğrencilerinin 'Büyük Birader'leriyle tanıştıkları ve bol miktarda alkol içmeye zorlandıkları bir zorbalık geleneğiydi.

Öğrenci yurdunun bodrum katına üstleri çıkarttırılarak indirilen öğrencilere zorbalık gecesinde 'söz veren babası', üst sınıf öğrencisi Ryan Delanty, Santulli'ye bir şişe alkol uzattı, alkolü eline bağladı ve tüm litreyi içmesini söyledi.

ALKOL ZEHİRLENMESİ YAŞADI

Dayanacak gücü kalmayan Santulli yere yığıldı ve bodrum katındaki bir kanepeye taşındı. Santulli'nin yeni 'kardeşleri' onu, akut alkol zehirlenmesinden muzdarip bir şekilde, taşıdıkları kanepede yalnız bıraktı. Sonunda tıbbi yardım aldığında, zaten önemli beyin hasarı geçirmişti.

Santulli haftalarca yoğun bakımda kaldı. Hayatta kaldı, ancak şimdi kör, yürüyemiyor, konuşamıyor ve 7/24 tıbbi bakıma ihtiyacı var.