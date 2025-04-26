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 | Suat Vilgen

Ünlü CEO'yu öldürdüğü anlar kameraya yansımıştı! Mahkemede ters köşe yaptı

ABD'de UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Luigi Mangione, ilk kez hakim karşısına çıktı. Ölüm cezası talep edilen davada, Mangione suçlamaları reddetti.

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Ünlü CEO'yu öldürdüğü anlar kameraya yansımıştı! Mahkemede ters köşe yaptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 07:15
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 07:15

ABD'nin en büyük sağlık sigortası şirketlerinden UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson’ın öldürülmesiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Cinayeti işlediği iddiasıyla yargılanan 26 yaşındaki Luigi Mangione, Manhattan Federal Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı ve "suçsuzum" diyerek tüm suçlamaları reddetti.

Brooklyn'deki bir federal hapishanede tutulan Mangione, duruşmaya hardal rengi bir mahkum kıyafetiyle katıldı. Duruşma öncesi ölüm cezası davalarında uzman olan avukatı Avi Moskowitz ile kısa bir görüşme yapan Mangione, Yargıç Margaret Garnett’in iddianameyi anlayıp anlamadığı yönündeki sorusuna "evet" cevabını verdi. Ancak savunma kısmına gelindiğinde, sadece "suçsuzum" demekle yetindi.

CİNAYET ANI KAMERADA

CEO Brian Thompson, 4 Aralık 2024’te Manhattan’da bir otele giriş yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş, görüntüler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Zanlı Mangione, olaydan beş gün sonra Altoona’da bir fast food restoranında yakalanmıştı.

ÇANTASINDAKİ MANİFESTO ÇIKMIŞTI

Mangione’nin sırt çantasında tespit edilen “hayalet silah” ve sağlık sistemine yönelik eleştiriler içeren manifesto, cinayetin planlı bir saldırı olduğu şüphesini güçlendirmişti. Ayrıca zanlının çantasında olay anında giydiği değerlendirilen kıyafet ve bir maske de bulunmuştu.

ÖLÜM CEZASI İHTİMALİ YÜKSEK

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin federal savcılara ölüm cezası talep etmeleri yönünde verdiği talimat doğrultusunda, Mangione hakkında bu en ağır cezanın isteneceği bildirildi. Dava kapsamında yargılama süreci 5 Aralık’ta devam edecek.

Mangione'nin ayrıca tutuklandığı Pennsylvania eyaletinde de farklı suçlamalarla karşı karşıya olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
#Kan Donduran Cinayet
#brian thompson
#luigi mangione
#Dünya
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