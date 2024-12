Ünlü CEO suikast sonucu öldürüldü! Sinsice yanaşıp arkasından defalarca ateş etti

05 Aralık 2024 09:13 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:15

UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson New Şork'ta suikast sonucu öldürülürken saldırının güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. New York'taki bir otelin dışında gerçekleşen saldırıda, suikastçının arkadan sessizce yanaşıp, Thompson'a defalarca ateş ettiği görülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sağlık sigortası şirketlerinden UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, New York​'ta uğradığı silahlı saldırı​ sonucu hayatını kaybetti. Polis, Thompson'ın, şirketin Manhattan​'da düzenlenen yıllık yatırımcı konferansına doğru yürürken planlı bir suikast sonucu vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

"TASARLANMIŞ SALDIRI"

CNN'de yer alan habere göre Polis Komiseri Jessica Tisch, saldırının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda net bir şekilde belirtmek istiyorum, her türlü belirti bunun önceden planlanmış, önceden tasarlanmış, hedefli bir saldırı olduğunu gösteriyor" dedi.

Saldırının güvenlik kamerası görüntülerine göre, Maskeli olduğu ve pusuda beklediği belirtilen silahlı saldırgan, otel girişinde Thompson’a arkadan yaklaşarak sırtına defalarca ateş edip olay yerinden önce koşarak daha sonra bisiklete binerek kaçıyor. Acil olarak Mount Sinai Hastanesine kaldırılan Thompson'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

KAHVESİNİ YUDUMLAYIP SAKİNCE BEKLEMİŞ

The US Sun'da yer alan habere göre, maskeli katil, sabah erken saatlerdeki saldırıdan önce Midtown Manhattan'da CEO Brian Thompson'ı sakin bir şekilde bekledi. Tetikçi, daha önce ise cinayet mahalline sadece iki blok uzaklıktaki bir Starbucks'ı ziyaret eder kahve aldı. Gözetleme kamerası, şüphelinin Çarşamba günü saat 06:45 civarında New York Hilton Midtown'a girerken Brian Thompson'ı infaz ettiğini görüntüledi.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Diğer yandan bir görgü tanığı, şüphelinin ürkütücü bir şekilde ara sokağa doğru yürürken Thomson'ın hayatını kurtarmak için koşmaya başladığını söyledi. Saldırganın ise ateş ettikten sonra da yakındaki bir elektrikli bisiklete binerek Central Park'a doğru ilerlediğini ifade etti.