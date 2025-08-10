Pamukova yangın son dakika söndürüldü mü? Sakarya yangınına çok sayıda ekip gönderildi

Bugün (10 Ağustos 2025 Pazar) saat 18.00 sıralarında Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı olan Turgutlu Mahallesi mevkisindeki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede tepelerin bulunduğu alana yayılan yangın kısa sürede büyüdü.

Vatandaşlar tarafından Pamukova yangın son dakika durumu merak ediliyor.

PAMUKOVA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Pamukova ilçesinde çıkan yangından dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor.

SAKARYA YANGIN NEDEN ÇIKTI SON DAKİKA?

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangının sebebi ise henüz bilinmiyor. Yangının ekipler tarafından kontrol altına alınmasının ardından, yapılacak olan incelemelerle birlikte çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor.

Konuyla ilgili ekipler tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.