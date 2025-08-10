Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Yaşam
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

İDO'nun Burak Reis 3 isimli deniz otobüsü kayalıklarına çarptı: İDO'da panik anları!

Balıkesir açıklarında bir deniz kazası yaşandı. İDO filosuna ait Burak Reis 3 isimli deniz otobüsü, Yenikapı-Avşa seferi sırasında Fener Adası kayalıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle geminin sancak tarafı su almaya başladı ve gemi hafifçe yan yattı.

KAYAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
18:04
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
18:04

'in açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen deniz kazasında, İstanbul Deniz Otobüsleri () filosunda yer alan Burak Reis3 isimli deniz otobüsü, Fener Adası kayalıklarına çarparak hasar aldı.

Yenikapı-Avşa seferini yapan deniz otobüsünün sancak gövdesi çarpma sonucu su almaya başladı ve bir miktar yan yattı. Ancak kaptanın soğukkanlı manevrası sayesinde deniz otobüsü, yolcularıyla birlikte sorunsuz şekilde Avşa İskelesi'ne yanaştırıldı.

Olayın ardından Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Su tahliyesi için bir arazöz gemiye yönlendirilerek müdahaleye başlandı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadı. Yolcuların tahliyesi güvenli şekilde tamamlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, seferlerin geçici olarak durdurulabileceği bildirildi.

ETİKETLER
#balıkesir
#deniz kazası
#ido
#Avşa Adası
#Burak Reis3
#Kaptanın Soğukkanlılığı
#Yolcu Güvenliği
#Yaşam
TGRT Haber
