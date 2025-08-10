Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Halk otobüsü şoförü yolcuyu demir sopayla kovaladı! Polisi görünce boynuna bıçak dayadı

Kocaeli'de yolcusu ile tartıştığı ve yolcusunu demir sopayla kovaladığı iddia edilen halk otobüsü şoförü, polis ekipleri olay yerine gelince bıçağı boynuna dayadı. Şoför, uzun süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 18:50

Ömerağa Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. -İzmit hattında çalışan halk otobüsü şoförü Adem K., yolcusu ile tartıştı. İddiaya göre, şoför yolcusunu demir sopayla kovaladı. Bu olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Halk otobüsü şoförü yolcuyu demir sopayla kovaladı! Polisi görünce boynuna bıçak dayadı

POLİSE DİRENİP BIÇAĞI BOYNUNA DAYADI

Polis ekipleriyle karşılaşan Adem K., direnerek mukavemet gösterdi. Daha sonra minibüste kendini rehin alarak eline aldığı bıçağı boynuna dayadı.

Halk otobüsü şoförü yolcuyu demir sopayla kovaladı! Polisi görünce boynuna bıçak dayadı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve müzakereci sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucunda Adem K., bıçağını bırakarak teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni detaylar! Rüşvet iddiası, WhatsApp ve BAZ kayıtları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Halit Yukay'ın teknesi paramparça olmuştu! Gemi kaptanı tutuklandı
ETİKETLER
#veli
#tartışma
#bıçak
#izmit
#otobüs şoförü
#gemlik
#kartepe
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.