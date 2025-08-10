Menü Kapat
Galatasaray Karagümrük maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2025 Galatasaray maç biletleri fiyatları

Galatasaray ile Karagümrük 15 Ağustos 2025 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Karagümrük maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı. Ayrıca karşılaşmanın bilet fiyatları da merak ediliyor.

Trendyol 'in 2025-2026 sezonunun 2. haftası kapsamında son şampiyon ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e yeni yükselen Karagümrük, sarı-kırmızılılar karşısında kendini göstermeyi hedefliyor.

Galatasaray ise 3 puan daha alarak maç fazlasıyla liderliğini devam ettirmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Karagümrük maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise gündem oldu.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

'ta oynanacak olan Galatasaray - Karagümrük karşılaşmasının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından ilerleyen günlerde bilet satış duyurusunun yapılması ve satışa çıkacağı tarihin belli olması bekleniyor. 15 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak olan karşılaşmanın biletlerinin 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇ BİLETİ FİYATI, NE KADAR?

Galatasaray - Karagümrük maçının bilet fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da belli olması bekleniyor.

Hazırlık maçı kapsamında RAMS Park'ta son oynanan Lazio maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

  • Premium - 18.000
  • Delux - 17.000
  • Lux - 16.000
  • Classic - 15.000
  • Kategori 1 - 10.000
  • Kategori 2 - 9.000
  • Kategori 3 - 8.000
  • Kategori 4 - 7.000
  • Kategori 5 - 6.500
  • Kategori 6 - 5.500
  • Kategori 7 - 5.000
  • Kategori 8 - 4.000
  • Kategori 9 - 3.000
  • Kategori 10 - 1.400
  • Kategori 11 - 1.300
  • Misafir - 1.300
