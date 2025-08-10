OBP nedir? Tercih yaptığın üniversiteye gitmezsen OBP düşer mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için tercih süreci başladı.

Bu dönemde, adayların en çok merak ettiği konulardan biri de tercihlerin Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) nasıl yansıdığı.

YKS'de tercih listesi oluşturup herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) bir sonraki yıl için düşmez.

ÖSYM kılavuzuna göre, sadece tercih yapmak ancak yerleşememek, OBP'nin hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Bu durum, adayın OBP'sinin sonraki sınavlarda standart katsayı ile hesaplanmasını sağlar.

Benzer şekilde, sınava girip hiç tercih yapmayan veya mezuna kalarak YKS'ye tekrar hazırlanan öğrencilerin de OBP'si etkilenmez. Adayın bir önceki yıl bir programa yerleşmemiş olması koşuluyla, OBP katsayısı aynı kalır.

Bu puan, lise diploma notuna bağlı olarak hesaplanmaya devam eder.

OBP PUANI NEDEN DÜŞER?

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) kesintiye uğradığı tek durum, bir adayın YKS sonucunda bir yükseköğretim programına yerleştirilmesidir.

Aday, merkezi yerleştirme veya özel yetenek sınavı sonucu bir programa yerleşir ancak kayıt yaptırmazsa, bir sonraki yıl OBP'si yarı yarıya düşürülür.

Bu kural, hem lisans hem de ön lisans programları için geçerlidir.

Bir programa yerleşen adayın takip eden yılda YKS'ye girmesi durumunda, OBP'si 0,12 yerine 0,06 katsayısıyla çarpılır.

Meslek lisesi mezunları için ek puanlı yerleştirmelerde kullanılan 0,18'lik katsayı ise 0,09'a düşürülür.

Bu durum, adayın yerleştirme puanında önemli bir düşüşe neden olur.