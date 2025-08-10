Menü Kapat
Asgari ücret için ara zam çağrısı! "Ocak ayı beklenmemeli"

Asgari ücret ve emekli maaşları ülke gündeminden düşmüyor. Cumhur İttifakı ortaklarından BPP lideri Mustafa Destici, asgari ücret ile ilgili yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücret için ara zam çağrısı yapan Destici, "Asgari ücret ocak ayını beklemeden artan enflasyon düzeyinde artırılmalı ve asgari ücretli nefes almalıdır" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret için ara zam çağrısı!
Asgari ücret üzerine yaptığı açıklamalarla her defasında dikkatleri üzerine çeken Cumhur İttfakı ortağı lideri 'den yeni bir asgari ücret çıkışı daha geldi. Asgari ücret için ara zam çağrısı yapan Destici, ara zam için ocak ayını beklemeden artan düzeyinde artış yapılması gerektiğini söyledi. Destici, "Asgari ücretli nefes almalıdır" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret için ara zam çağrısı! "Ocak ayı beklenmemeli"

"ÖNCELİKLE EMEKLİ AYLIKLARI ACİLEN VE İVEDİLİKLE DÜZELTİLMELİDİR"

En düşük emekli aylığının 16 bin TL, en düşük ev kirasının ise 10 bin TL olduğu hatırlatan Destici, "Bir ülkede, 16 bin lirayla eğer tek emekli maaşı varsa, bir hanede bunun geçinmesini, mutlu olmasını nasıl bekleyelim? Aynı şey asgari ücret için de geçerli, 22 bin lira. Yine en düşük ev kirasının 10 bin lira olduğu yerde, 4 kişilik asgari ücretle geçinmeye çalışan bir aile nasıl geçinecek? Nasıl huzurlu ve mutlu olacak? Bunun için bir kere öncelikle emekli aylıkları acilen ve ivedilikle düzeltilmelidir. Hem de kademeli olarak düzeltilmelidir" dedi.

Asgari ücret için ara zam çağrısı! "Ocak ayı beklenmemeli"

"ASGARİ ÜCRETLİ NEFES ALMALIDIR"

Asgari ücrette ocak ayını beklemeden artan enflasyon düzeyinde zam yapılması gerektiğinin altını çizen Destici, "Asgari ücretli nefes almalıdır. Pazarda el yakan fiyatlar var. İşin daha kötüsü, daha çirkini, daha ahlaksız olan da nedir? Piyasada 5 lira olan bir ürünün pazarda 50 liraya satılması, piyasada 2 lira olan limonun 100 liraya satılması, piyasada 3 lira olan domatesin 30 liraya satılması. Aynı şey et ve sütte de geçerli. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi vurguncular. Bunu çözmenin de iki yolu var. Bu iki tane faturayı kontrol etmeye bakalım. Bir, çiftçiden, üreticiden domates kaça çıkmış? Toptancı onu ondan kaça almış? Marketçiye ya da pazarcıya kaça satmış? İki, faturaya bakacaksınız. Diyelim ki çiftçiden 3 liraya almış, toptancı marketçiye 5 liraya satmış, marketçi de 25 lira yazmış. İşte o marketçinin gereğini yapacaksın. Birincisi süreli, ikincisinde tamamen kapatacaksın, hapis cezası da vereceksin, ayrıca para cezası da vereceksin" diye konuştu.

Asgari ücret için ara zam çağrısı! "Ocak ayı beklenmemeli"

"TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ELİYLE KENDİ ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİ KURMALI"

Konuşmasını sürdüren Destici, "Madem girdi maliyetleri yüksek o zaman devlet girdi maliyetlerini ucuzlatacak. Gerekirse kendisi dışarıdan getirecek, hayvan üreticisine verecek. Ama onu da üreticiler mi yapacak? Orada da kartelleşme var. Beş-on firma ipleri eline almış ve piyasayı istedikleri gibi oluşturuyorlar. O zaman ona da gereken ceza verilecek. Bunun yanında ne yapacaksın? Geçmişte olduğu gibi devlet, Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle kendi üretim çiftliklerini kuracak ve vatandaşına eti de, sütü de, peyniri de, yağı da, ekmeği de ucuz yedirecek" dedi. Programa Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, İzmit İlçe Başkanı Battal Moğultay ve çok sayıda partili ve belediye başkanları katıldı. Programdan sonra katılımcılara ve halka yemek dağıtımı yapıldı.

