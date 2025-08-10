Üniversite tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2025 YKS tercihleri için son tarih

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tercih işlemleri 1 Ağustos tarihinde başladı.

Öğrenciler puanlarına göre gitmek istediği üniversitelerden oluşan tercih listelerini hazırlamaya devam ediyor. Tercih işlemlerini henüz tamamlamayan öğrenciler tarafından üniversite tercihlerinin saat kaçta, ne zaman bittiği ise araştırılıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR 2025?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 1 Ağustos tarihinde başlayan üniversite tercihleri 13 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. Öğrencilerin bu zamana kadar tercih işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda tercih sonuçları ağustos ayının son haftalarında açıklanmıştı. Bu yılda aynı tarihlerde açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıtları ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2025?

ÖSYM tarafından ilk tercihlerinde istediği yerlere yerleşemeyen adaylar için ek tercih imkanı sunuluyor. Bu süreçle ilgili takvim ise henüz açıklanmadı. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih işlemlerinin gerçekleştirileceği tarihin duyurulması bekleniyor.