Ünlü cips markasına şok! raflardan toplatılıyor, ölümcül risk uyarısı

29 Ocak 2025 15:39 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:53

Türkiye'de de satışı yapılan ve severek tüketilen dünyaca ünlü bir cips markasından şoke eden haber geldi. ABD'nin Washington ve Oregon eyaletlerinde satışa sunulan cips markasının ürünleri geri çağrılıyor. Yetkililer, ürünlerin süt alerjisi olan kişilerin tüketmesi halinde, ortaya ölümcül sonuçlar çıkabileceğini belirtti.

FDA, 16 Aralık'ta yayımladığı bildiride, "Süt alerjisi veya şiddetli hassasiyeti olan bireyler, geri çağrılan ürünü tükettiklerinde ciddi veya yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyon riskiyle karşı karşıya kalabilir" şeklinde uyarıda bulunmuştu. Bu hafta yapılan açıklamada ise geri çağırma işlemi, en yüksek risk kategorisi olan "Sınıf 1" olarak tanımlandı. Bu durum, ürünün tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme yol açabileceği anlamına geliyor.

New York Post'ta yer alan habere göre, toplatılma, özellikle Washington ve Oregon eyaletlerinde satışa sunulan ürünleri etkiliyor. Toplatma süreci, Aralık ayında bir müşterinin şirketi sorundan haberdar etmesiyle başlatılmıştı.

TEHLİKELİ ALERJİK REAKSİYONLAR

Süt, FDA'nın belirlediği sekiz "büyük gıda alerjeni" arasında yer almakta olup hassas kişilerde kurdeşen, kramplar, baş dönmesi, ses tellerinin şişmesi hatta bilinç kaybı gibi tehlikeli alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Frito-Lay yaptığı açıklamada, geri çağrılan ürünle ilgili şu ana kadar herhangi bir alerjik reaksiyon bildirilmediğini belirtti. Şirket, geri çağırmanın yalnızca belirli bir parti ürünle sınırlı olduğunu ve diğer Lay's ürünlerinin, bu durumdan etkilenmediğini vurguladı.

Uzmanlar, geri çağrılan ürünleri satın almış olan tüketicilerin süt alerjisi riski taşıması durumunda, paketlerin derhal imha edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yetkililer, tehlike arz eden ürünlerin "6462307xx" veya "6463307xx" üretim kodları taşıdığını ifade ediyor.