Bakanlık açıkladı: Ölümcül bakteri tespit edildi: 6 yumurta markasının ürünleri toplatılıyor

22 Ocak 2025 14:57 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:19

Salmonella riski nedeniyle 6 farklı yumurta markası geri çağrıldı. Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA) yumurtalarda Salmonella bakterisinin tespit edildiğini duyurdu. CFIA, bu ürünlerin tüketilmemesi ve dağıtılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA), Salmonella bakterisinin tespit edilmesi üzerine altı farklı yumurta markasına ait ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Golden Valley, Compliments, Foremost, IGA, No Name ve Western Family markalarına ait yumurtalar, potansiyel sağlık riski nedeniyle raflardan çekiliyor.

TÜKETİCİLERE UYARI

CFIA, geri çağrılan yumurtaların kesinlikle tüketilmemesi, servis edilmemesi ve kullanılmaması gerektiğini belirtti. Bu ürünlerin, satın alındıkları mağazalara iade edilmesi veya güvenli bir şekilde imha edilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, Salmonella​ bakterisinin neden olduğu sağlık risklerini göz önünde bulundurarak halkı dikkatli olmaya davet etti.

GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!

CFIA'nın resmi açıklamasında, "Salmonella ile kirlenmiş yiyecekler görünüşte bozulmamış gibi görünebilir ve kötü bir koku yaymayabilir, ancak yine de tehlikeli olabilir" ifadelerine yer verildi.

SALMONELLA NEDİR VE NASIL BULAŞIR?

Salmonella, hem hayvanların hem de insanların bağırsaklarında doğal olarak bulunabilen bir bakteri türüdür. Çoğunlukla gıda kaynaklı hastalıklara neden olur. Özellikle çiğ veya az pişmiş et, pastörize edilmemiş süt ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde bulunma riski yüksektir. Bunun yanı sıra, gübre ile kirlenmiş sebze ve meyveler de bu bakteriyi taşıyabilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mayo Clinic'e göre Salmonella enfeksiyonunun en yaygın belirtileri şunlardır:

İshal

Mide krampları

Ateş

Kusma ve mide bulantısı

Titreme

Baş ağrısı

Kanlı dışkı

Belirtiler genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak semptomların şiddetli olması durumunda, özellikle yüksek ateş ve dehidratasyon belirtileri görülüyorsa, derhal bir doktora başvurulması tavsiye edilir.

FDA DA ALARMDA

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Salmonella ile ilgili riskleri ciddiyetle ele alarak uyarı seviyesini "Sınıf I" düzeyine yükseltti. Bu sınıflandırma, ürünlerin kullanımının ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Geçtiğimiz ay, Handsome Brook Farms tarafından üretilen ve Costco mağazalarında satılan organik yumurtalar, Salmonella bulaşma riski nedeniyle toplatılmıştı. Bu ürünler arasında 22 Kasım 2024 üretim tarihli ve 5 Ocak 2025 son kullanma tarihli yumurtalar da yer alıyordu. Yetkililer, risk altındaki ürünlerin satışını ve tüketimini durdurmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Tüketiciler ise bu süreçte dikkatli olmaları ve geri çağrılan ürünleri satın almamaları konusunda bilgilendiriliyor.