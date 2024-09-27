Ünlü fenomen dehşeti yaşadı! Gittiği dişçide kaçırılıp tecavüze uğradı

27 Eylül 2024 14:46 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:27

Romanya'nın ünlü sosyal medya fenomeni Stefania Costache dehşeti yaşadı. Diş tedavisi karşılığında reklam anlaşması yapan fenomen, dişçi tarafından kaçırılarak tecavüze uğradı.

Evinin altındaki küçük bir ayrıntı her şeyi ele verdi! Gördükleri karşısında şoke oldu

Evinin altındaki küçük bir ayrıntı her şeyi ele verdi! Gördükleri karşısında şoke oldu

Romanya'nın ünlü Instagram modeli Stefania Costache 2020 yılında korkunç bir olay yaşadı. Diş sorunu yaşayan ünlü fenomen diş doktoru Costin Iulian Berechet ile iletişime geçti. Durum üzerine doktor Berechet ve Stefania Costache tedavi karşılığında reklam anlaşmasına vardı.

KAÇIRIP TECAVÜZ​ ETTİ

Kliniğe giden ünlü fenomen, tedavi sırasında doktor tarafından uyuşturularak kaçırıldı. Ünlü modeli kendi evine götüren doktor tecavüz etti. Uyandığında kendini bir evde bulan model, buranın dişçinin evi olduğunu fark etti.

10 YIL HAPİS CEZASI

The Sun'ın aktardığına göre Costache, yaşadıklarını bir vlog aracılığıyla paylaşarak polisi harekete geçirdi. Bükreş Bölge Mahkemesi'nde görülen davada Berechet suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Costache'ye 40 bin sterlin tazminat ödemesine ve hapisten çıktıktan sonra 5 yıl süreyle diş hekimliği yapmamasına karar verildi.