Ünlü fenomen dehşeti yaşadı! Gittiği dişçide kaçırılıp tecavüze uğradı
Romanya'nın ünlü sosyal medya fenomeni Stefania Costache dehşeti yaşadı. Diş tedavisi karşılığında reklam anlaşması yapan fenomen, dişçi tarafından kaçırılarak tecavüze uğradı.
Romanya'nın ünlü Instagram modeli Stefania Costache 2020 yılında korkunç bir olay yaşadı. Diş sorunu yaşayan ünlü fenomen diş doktoru Costin Iulian Berechet ile iletişime geçti. Durum üzerine doktor Berechet ve Stefania Costache tedavi karşılığında reklam anlaşmasına vardı.
KAÇIRIP TECAVÜZ ETTİ
Kliniğe giden ünlü fenomen, tedavi sırasında doktor tarafından uyuşturularak kaçırıldı. Ünlü modeli kendi evine götüren doktor tecavüz etti. Uyandığında kendini bir evde bulan model, buranın dişçinin evi olduğunu fark etti.
10 YIL HAPİS CEZASI
The Sun'ın aktardığına göre Costache, yaşadıklarını bir vlog aracılığıyla paylaşarak polisi harekete geçirdi. Bükreş Bölge Mahkemesi'nde görülen davada Berechet suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca Costache'ye 40 bin sterlin tazminat ödemesine ve hapisten çıktıktan sonra 5 yıl süreyle diş hekimliği yapmamasına karar verildi.