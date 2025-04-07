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 | Berrak Arican

Ünlü iş insanı çocuklarını kaçırması için İsrailli ajanlar tuttu, travma yaşattı!

Almanya'nın ünlü iş insanı Christina Block'un, babalarında kalan çocuklarını kaçırması için İsrailli ajanlar tuttuğu ortaya çıktı. Restoran zincirleri olan Block'un, ajanlara 1,4 milyon euro verdiği belirtildi.

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Ünlü iş insanı çocuklarını kaçırması için İsrailli ajanlar tuttu, travma yaşattı!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 15:56

Almanya'daki ünlü restoran zinciri Block House'un varisi Christina Block'un, babalarının yanında, Danimarka'da bulunan 2 çocuğu için İsrailli ajan tuttuğu ortaya çıktı. 2021 yılında yaz tatili için babalarının yanına giden 2 çocuk, bir daha annelerinin yanına dönmek istemedi. Christina Block ile eski eşi Stephan Hensel arasında hukuk savaşı başladı.

Ünlü iş insanı çocuklarını kaçırması için İsrailli ajanlar tuttu, travma yaşattı!

ZORLA ARACA BİNDİRİLDİLER

Çocuklar, annelerinin şiddet uyguladığını bu yüzden onunla kalmak istemediklerini söyleyince ise Block akılalmaz bir plan yaptı. Eski bir İsrail askeri tarafından kurulan özel güvenlik şirketi Cyber Cupula ile anlaşan Block, Danimarka'daki çocuklarını kaçırttı. Maskeli ajanlar, çocuklar bir havai fişek gösterisi izlerken zorla araca bindirildi. Babaları Hensel ise bu esnada etkisiz hale getirildi. Çocuklar sınıra kadar götürüldü. Burada bir başka araca transfer edilen çocuklar, sonrasında söz konusu güvenlik şirketine ait olan, Almanya’nın güneyinde bulunan bir çiftliğe götürülerek sonunda Block’a teslim edildi.

Ünlü iş insanı çocuklarını kaçırması için İsrailli ajanlar tuttu, travma yaşattı!

MAHKEME KARARINI VERDİ

Christina Block bu 'operasyon' için ajanlara 1,4 milyon euro ödeme yaptı. Çocuk kaçırma olayında Block'un mevcut erkek arkadaşı Gerhard Delling'in ve Almanya'da özel emniyet biriminden eski polislerin de yer aldığı öne sürüldü.

Yahoo News'in haberine göre, kaçırılma olayının ardından mahkeme, çocukların velayetini babalarına verdi. Fakat baba ve çocuklar sürekli kaçırılma korkusu yaşıyor ve sıklıkla yer değiştiriyor.

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