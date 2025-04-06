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 | Berrak Arican

Ünlü oyuncu 'beyin yiyen bakteri' kaptı, komaya girdi! Manuel Masalva yoğun bakımda

Dijital dizi/film izleme platformu Netflix'te yayımlanan Narcos: Mexico dizisinde rol alan Manuel Masalva yoğun bakımda tedavi görüyor. Ünlü oyuncunun 'beyin yiyen bakteri' nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Ünlü oyuncu 'beyin yiyen bakteri' kaptı, komaya girdi! Manuel Masalva yoğun bakımda
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 11:02

Netflix'te yayımlanan Narcos: Mexico isimli dizinin Meksikalı oyuncusu Manuel Masalva, Filipinler seyahati sırasında korkunç bir enfeksiyona yakalandı. 43 yaşındaki oyuncu, 'beyin yiyen bakteri' nedeniyle Dudabi'deki bir hastanede tedavi altına alındı. Seyahati sırasında kaptığı bakteri nedeniyle zor günler geçiren Masalva'nın yoğun bakımda olduğu belirtildi. New York Post'un haberine göre, ünlü oyuncu komada ve hayati tehlikesi var.

Ünlü oyuncu 'beyin yiyen bakteri' kaptı, komaya girdi! Manuel Masalva yoğun bakımda

''HAYATTA KALMAK İÇİN MÜCADELE VERİYOR''

Masalva'nın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama, yakın dostu Mario Moran tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Moran, İspanyolca yaptığı duygusal paylaşımda "Kardeşim evinden uzakta hayatta kalmak için mücadele veriyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu 'beyin yiyen bakteri' kaptı, komaya girdi! Manuel Masalva yoğun bakımda

HAYRANLARINDAN BÜYÜK DESTEK

ABD merkezli Los Angeles Times gazetesinin aktardığına göre şu anda bilinci kapalı olan oyuncunun sağlık durumu kritik. Masalva'nın tedavisi sürerken, hayranları sosyal medyada iyi dilek mesajları ve dualarla destek oluyor.

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ETİKETLER
#sağlık durumu
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#Narcos:mexico
#Manuel Masalva
#Bakteri Enfeksiyonu
#Beyin Yeme Bakteri
#Dünya
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