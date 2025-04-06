Ünlü oyuncu 'beyin yiyen bakteri' kaptı, komaya girdi! Manuel Masalva yoğun bakımda

Netflix'te yayımlanan Narcos: Mexico isimli dizinin Meksikalı oyuncusu Manuel Masalva, Filipinler seyahati sırasında korkunç bir enfeksiyona yakalandı. 43 yaşındaki oyuncu, 'beyin yiyen bakteri' nedeniyle Dudabi'deki bir hastanede tedavi altına alındı. Seyahati sırasında kaptığı bakteri nedeniyle zor günler geçiren Masalva'nın yoğun bakımda olduğu belirtildi. New York Post'un haberine göre, ünlü oyuncu komada ve hayati tehlikesi var.

''HAYATTA KALMAK İÇİN MÜCADELE VERİYOR''

Masalva'nın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama, yakın dostu Mario Moran tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Moran, İspanyolca yaptığı duygusal paylaşımda "Kardeşim evinden uzakta hayatta kalmak için mücadele veriyor" ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINDAN BÜYÜK DESTEK

ABD merkezli Los Angeles Times gazetesinin aktardığına göre şu anda bilinci kapalı olan oyuncunun sağlık durumu kritik. Masalva'nın tedavisi sürerken, hayranları sosyal medyada iyi dilek mesajları ve dualarla destek oluyor.