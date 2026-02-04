Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Ünlü şarkıcı konser esnasında yere yığıldı! Hayranları şoke olurken, şemsiyeyle etrafını kapattılar

Çin'de bir müzik festivalinde sahneye çıkan şarkıcı Kelly Yu fenalaşıp yere yığıldı. Durumu fark eden görevlinin hızlı müdahalesiyle yere yatırılan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 10:33

Çin'in Guizhou eyaletinde düzenlenen bir müzik festivalinde sahneye çıkan 36 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Kelly Yu, fenalaşarak yere yığıldı. Binlerce izleyenin önünde yaşananlar kısa süreli paniğe neden oldu.

Ünlü şarkıcı konser esnasında yere yığıldı! Hayranları şoke olurken, şemsiyeyle etrafını kapattılar

ŞARKISINI SÖYLERKEN FENALAŞTI

Görüntülere yansıyan olayda Kelly Yu'nun, Original Sin adlı parçasını seslendirdiği esnada ayakta duramadığı, ardından sahnede olduğu yere çömeldiği görüldü.

Durumu fark eden bir görevli hızla sahneye çıkarak Yu'yu kollarına aldı ve yere uzanmasına yardımcı oldu. Sahne ışıkları kapatılırken, ekip üyeleri sanatçıyı kalabalığın gözünden uzak tutmak için şemsiyelerle çevreledi.

Ünlü şarkıcı konser esnasında yere yığıldı! Hayranları şoke olurken, şemsiyeyle etrafını kapattılar

SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Festival izleyicileri, Kelly Yu’nun performans boyunca yorgunluk belirtileri gösterdiğini iddia etti. Olayın ardından ünlü isim derhal hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, fenalaşmanın aşırı yorgunluk ve uykusuzluktan kaynaklandığını belirtirken, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği ve tam olarak iyileşmesinin beklendiği açıklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zeybek oynamak için sahneye çıkan belediye başkanı ölümden döndü! O anlar kamerada
Şarkıcı Delaossa 20 metreden sahneye düştü
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.