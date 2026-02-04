Ünlü şarkıcı konser esnasında yere yığıldı! Hayranları şoke olurken, şemsiyeyle etrafını kapattılar

Çin'in Guizhou eyaletinde düzenlenen bir müzik festivalinde sahneye çıkan 36 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Kelly Yu, fenalaşarak yere yığıldı. Binlerce izleyenin önünde yaşananlar kısa süreli paniğe neden oldu.

ŞARKISINI SÖYLERKEN FENALAŞTI

Görüntülere yansıyan olayda Kelly Yu'nun, Original Sin adlı parçasını seslendirdiği esnada ayakta duramadığı, ardından sahnede olduğu yere çömeldiği görüldü.

Durumu fark eden bir görevli hızla sahneye çıkarak Yu'yu kollarına aldı ve yere uzanmasına yardımcı oldu. Sahne ışıkları kapatılırken, ekip üyeleri sanatçıyı kalabalığın gözünden uzak tutmak için şemsiyelerle çevreledi.

SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Festival izleyicileri, Kelly Yu’nun performans boyunca yorgunluk belirtileri gösterdiğini iddia etti. Olayın ardından ünlü isim derhal hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, fenalaşmanın aşırı yorgunluk ve uykusuzluktan kaynaklandığını belirtirken, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği ve tam olarak iyileşmesinin beklendiği açıklandı.