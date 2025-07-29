Ünlü şefin tütsüleme aparatı çalındı! Bulana binlerce dolar verilecek: Ödül her geçen gün artıyor

Teksas'ın en ünlü şeflerinden biri olan Kansas City doğumlu Kent Rathbun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tütsüleyicisinin çalındığını duyurdu. Gerçekleştirilen hırsızlıktan bahsedip sitem eden Kent Rathbun, tütsüleyicisini bulana ödül vereceğini söyledi.

ŞEF İÇİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK

Tütsüleyicisinin üreticisi Brinkmann’ın CEO’su Baxter Brinkmann tarafından hediye edildiğini belirten Rathbun, çalınan itfaiye kırmızısı bir römorka bağlı siyah tütsüleyicinin fotoğraflarını da paylaştı.

ÖDÜL HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

Çalınan tütsüleyicinin bir an önce bulunması için başkalarının da maddi katkıda bulunduğunu aktaran Rathbun, ödülün 7 bin 500 dolara çıktığını açıkladı.