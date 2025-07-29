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 | Baran Aksoy

Ünlü şefin tütsüleme aparatı çalındı! Bulana binlerce dolar verilecek: Ödül her geçen gün artıyor

Teksas'ın en ünlü şeflerinden Kent Rathbun'un tütsüleme apartı çalındı. Sosyal medyadan tütsüleyicisin fotoğrafını paylaşan Kathbun, buluna ödül verileceğini açıkladı. Ayrıca ödül her geçen gün yükseliyor...

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Ünlü şefin tütsüleme aparatı çalındı! Bulana binlerce dolar verilecek: Ödül her geçen gün artıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 16:57

'ın en ünlü şeflerinden biri olan Kansas City doğumlu Kent Rathbun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tütsüleyicisinin çalındığını duyurdu. Gerçekleştirilen hırsızlıktan bahsedip sitem eden Kent Rathbun, tütsüleyicisini bulana vereceğini söyledi.

Ünlü şefin tütsüleme aparatı çalındı! Bulana binlerce dolar verilecek: Ödül her geçen gün artıyor

ŞEF İÇİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK

Tütsüleyicisinin üreticisi Brinkmann’ın CEO’su Baxter Brinkmann tarafından hediye edildiğini belirten Rathbun, çalınan itfaiye kırmızısı bir römorka bağlı siyah tütsüleyicinin fotoğraflarını da paylaştı.

Ünlü şefin tütsüleme aparatı çalındı! Bulana binlerce dolar verilecek: Ödül her geçen gün artıyor

ÖDÜL HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

Çalınan tütsüleyicinin bir an önce bulunması için başkalarının da maddi katkıda bulunduğunu aktaran Rathbun, ödülün 7 bin 500 dolara çıktığını açıkladı.

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ETİKETLER
#hırsızlık
#teksas
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#şef
#Kent Rathbun
#Tütsüleyici Çalındı
#Dünya
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