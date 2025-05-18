Ünlü sokak sanatçısı Banksy 'martı' çizimiyle bir ailenin huzurunu kaçırdı fena zarara soktu!

Londra'nın ünlü sokak sanatçısı Banksy, bu kez bir çifti feci bir zarara uğrattı. Bir günde çizdiği bir martı çizimi, ev sahiplerini zengin edeceği düşünülürken işler çok ters gitti.

Londra'da bulunan Lowestoft kasabasında bir evin yan duvarına kurulan iskeleler bir günde ortadan kalktı. Ev sahipleri Gert ve Gerry Coutts çifti, ilk başta iskelelerin belediye tarafından kurulduğunu düşündü fakat gerçek 1 gün sonra ortaya çıktı. Londra'nın ünlü sokak sanatçısı Banksy, evin duvarına 14 metrelik bir martı çizdi, çizimin altına ise yalıtım malzemeleriyle dolu bir konteyner bıraktı.

EVİN DEĞERİ BİR ANDA ARTTI

Ünü dünya çağına ulaşan Banksy'nin çizimi ilk başta herkesi heyecanlandırdı. Çizimi görmek isteyenler kasabaya akın etti. Sanat eserinin fiyatı için 1 ila 3 milyon sterlin yani yaklaşık 51 milyon ila 153 milyon TL denildi. Evin değeri bir anda fırladı. Fakat belediye esere koruma kararı getirince işler kontrolden çıktı.

BELEDİYE PARA İSTEDİ, HIRSIZLIKLAR ARTTI

Belediyenin kararının ardından Coutts çiftinden yıllık 40 bin sterlin yani yaklaşık 2 milyon TL para istendi. Bu paranın bakım ücreti için olduğu belirtildi. Çizimin ardından bölgedeki vandalizm ve hırsızlıklar da arttı. Hatta iskele çalınıp sosyal medyada satışa çıkarıldı. Birileri ise beyaz boyayla çizimi ortadan kaldırmaya çalışırken yakalandı.

''HAYATIMIZA BÜYÜK ZARAR VERDİ''

The Sun'ın haberine göre, Gert Coutts, yaşananlara karşı çok öfkeli olduğunu söyledi ve Banksy'i düşüncesizlikle suçladı:

"Elimizden gelen her şeyi yaptık. Doğru olanı yapmaya çalıştık ama resmen alay konusu olduk. Banksy umursamaz bir insan. Yaptığı şeyin sonuçlarını düşünmüyor. Bizim için Banksy düşüncesiz ve umursamaz biri. Hayatımıza çok büyük zarar verdi.''

HALK ESERİ ÇALMAKLA SUÇLADI

Olumsuzluklar peşlerini bırakmayınca Coutts çifti, duvarı kesip kaldırma kararı aldı fakat bu işlemin ardından da koydukları depoya her ay 3 bin sterlin ödemek zorunda kaldılar. Üstelik halk, çifti 'sanat eserini çalmakla' suçladı.

''STRAS KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜ''

Gert Coutts, Mail Online'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Başta heyecan vericiydi ama zamanla büyük bir stres kaynağına dönüştü. Banksy'nin böyle bir şeyin ev sahipleri üzerinde oluşturacağı etkileri düşündüğünü sanmıyorum. Geriye dönsek, o sabaha hiç uyanmak ister miydik, emin değilim."