Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Ünlü sokak sanatçısı Banksy 'martı' çizimiyle bir ailenin huzurunu kaçırdı fena zarara soktu!

Londra'nın ünlü sokak sanatçısı Banksy, bu kez bir çifti feci bir zarara uğrattı. Bir günde çizdiği bir martı çizimi, ev sahiplerini zengin edeceği düşünülürken işler çok ters gitti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü sokak sanatçısı Banksy 'martı' çizimiyle bir ailenin huzurunu kaçırdı fena zarara soktu!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 11:49

Londra'da bulunan Lowestoft kasabasında bir evin yan duvarına kurulan iskeleler bir günde ortadan kalktı. Ev sahipleri Gert ve Gerry Coutts çifti, ilk başta iskelelerin belediye tarafından kurulduğunu düşündü fakat gerçek 1 gün sonra ortaya çıktı. Londra'nın ünlü sokak sanatçısı Banksy, evin duvarına 14 metrelik bir martı çizdi, çizimin altına ise yalıtım malzemeleriyle dolu bir konteyner bıraktı.

Ünlü sokak sanatçısı Banksy 'martı' çizimiyle bir ailenin huzurunu kaçırdı fena zarara soktu!

EVİN DEĞERİ BİR ANDA ARTTI

Ünü dünya çağına ulaşan Banksy'nin çizimi ilk başta herkesi heyecanlandırdı. Çizimi görmek isteyenler kasabaya akın etti. Sanat eserinin fiyatı için 1 ila 3 milyon sterlin yani yaklaşık 51 milyon ila 153 milyon TL denildi. Evin değeri bir anda fırladı. Fakat belediye esere koruma kararı getirince işler kontrolden çıktı.

BELEDİYE PARA İSTEDİ, HIRSIZLIKLAR ARTTI

Belediyenin kararının ardından Coutts çiftinden yıllık 40 bin sterlin yani yaklaşık 2 milyon TL para istendi. Bu paranın bakım ücreti için olduğu belirtildi. Çizimin ardından bölgedeki vandalizm ve hırsızlıklar da arttı. Hatta iskele çalınıp sosyal medyada satışa çıkarıldı. Birileri ise beyaz boyayla çizimi ortadan kaldırmaya çalışırken yakalandı.

Ünlü sokak sanatçısı Banksy 'martı' çizimiyle bir ailenin huzurunu kaçırdı fena zarara soktu!

''HAYATIMIZA BÜYÜK ZARAR VERDİ''

The Sun'ın haberine göre, Gert Coutts, yaşananlara karşı çok öfkeli olduğunu söyledi ve Banksy'i düşüncesizlikle suçladı:

"Elimizden gelen her şeyi yaptık. Doğru olanı yapmaya çalıştık ama resmen alay konusu olduk. Banksy umursamaz bir insan. Yaptığı şeyin sonuçlarını düşünmüyor. Bizim için Banksy düşüncesiz ve umursamaz biri. Hayatımıza çok büyük zarar verdi.''

Ünlü sokak sanatçısı Banksy 'martı' çizimiyle bir ailenin huzurunu kaçırdı fena zarara soktu!

HALK ESERİ ÇALMAKLA SUÇLADI

Olumsuzluklar peşlerini bırakmayınca Coutts çifti, duvarı kesip kaldırma kararı aldı fakat bu işlemin ardından da koydukları depoya her ay 3 bin sterlin ödemek zorunda kaldılar. Üstelik halk, çifti 'sanat eserini çalmakla' suçladı.

Ünlü sokak sanatçısı Banksy 'martı' çizimiyle bir ailenin huzurunu kaçırdı fena zarara soktu!

''STRAS KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜ''

Gert Coutts, Mail Online'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Başta heyecan vericiydi ama zamanla büyük bir stres kaynağına dönüştü. Banksy'nin böyle bir şeyin ev sahipleri üzerinde oluşturacağı etkileri düşündüğünü sanmıyorum. Geriye dönsek, o sabaha hiç uyanmak ister miydik, emin değilim."

Ünlü sokak sanatçısı Banksy 'martı' çizimiyle bir ailenin huzurunu kaçırdı fena zarara soktu!

Sıkça Sorulan Sorular

Banksy kimdir?
Medya ve kamuoyu, Banksy'nin sahneye ilk çıktığı 2000'li yılların başından beri kimliği hakkında spekülasyonlar yapıyor. Uzun bir süre boyunca en olası aday, Banksy'nin memleketi Bristol'da büyüyen Massive Attack'tan Robert del Naja gibi görünüyordu. Grubun turneye çıktığı yerlerde Banksy duvar resimlerinin görünmesi de ek kanıt olarak gösteriliyor. Ancak en ikna edici kanıt, 2017'de bir podcast sırasında Banksy'ye yanlışlıkla 'Robert' diyen DJ Goldie sayesinde geldi. Diğerleri del Naja'nın aslında bir grafiti sanatçıları ekibinin lideri olduğunu iddia ettiler ancak Banksy'nin avukatları bu iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uçak dakikalarca pilotsuz uçtu! Yardımcı bayıldı, kaptan kokpite giremedi
Uçaklarda kabin ekibinin kapıda karşılamasının sebebi kibarlık değil uçuş güvenliği
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.