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Ünlü tatil beldesinde ilginç ceza! Şezlonga havlu bırakan 9 bin lira ödeyecek

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 17:12 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:22
Ünlü tatil beldesinde ilginç ceza! Şezlonga havlu bırakan 9 bin lira ödeyecek

Havuz kenarında ve halk plajlarında yer alan şezlonglar için verilen savaşlar İspanya’daki turistik bir kasabayı harekete geçirdi. Yerel meclisin aldığı karara göre kasabanın plajında eşyasıyla yer ayıran turistlere 9 bin TL (250 euro) para cezası kesilecek.

İspanya'daki sahil kasabası Calpe'deki yerel meclis, artan şezlong savaşı sırasında plajda sabahın erken saatlerinde yer ayırtmaya çalışan tatilcilere yaptırım uygulayacakları konusunda uyarıda bulundu.

Önlem, plaj ziyaretçilerini havlu, sandalye ve şemsiye gibi eşyaları sabah 9.30'dan önce plajda bırakmaktan caydırmayı amaçlıyor.

Ünlü tatil beldesinde ilginç ceza! Şezlonga havlu bırakan 9 bin lira ödeyecek - 1. Resim

BOŞ AMA REZERVE EDİLMİŞ GİBİ 

Kural, üç saatten fazla süreyle deniz kenarında bırakılan gözetimsiz eşyalar için de geçerli ve turizmciler, Benidorm'un kuzeydoğusundaki kasabada bu yaz "boş ama rezerve edilmiş" şezlongları görmeye hazır olmadıklarını söylüyor.

Ünlü tatil beldesinde ilginç ceza! Şezlonga havlu bırakan 9 bin lira ödeyecek - 2. Resim

Belediye meclisi sosyal medya platformu X'te "Belediye meclisi birkaç yıldır yaz aylarında plajda yer ayırtılmasıyla ilgili çok sayıda şikayet alıyor" dedi ve eşya bırakıp sonra ortalıkta hiç görünmeyen tatilciler için bu önlemi aldıklarını açıkladı.

Ünlü tatil beldesinde ilginç ceza! Şezlonga havlu bırakan 9 bin lira ödeyecek - 3. Resim

KAPIDA KUYRUK OLUYORLAR 

TikTok kullanıcısı Clare Moore, "Bu otelde hayal kırıklığına uğratan tek şey, sabah 8'de kapıların açılması için sıraya girmek," diye yazdı ve çeşitli plajlardan şezlonglara havlu atan turistleri gösteren görüntüler paylaştı.

Ünlü tatil beldesinde ilginç ceza! Şezlonga havlu bırakan 9 bin lira ödeyecek - 4. Resim

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İspanya'da turistlerin sabahın erken saatlerinde havuz kenarındaki şezlonglarda yer ayırtmak için otel kapılarının önünde kuyrukta beklediği görülüyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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