Tatilciler dikkat! Dalgıçlar rastladı, sürü halinde geziyorlar: Köpek balıklarını kayda aldı

10 Temmuz 2024 09:39 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:56

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, Akdeniz’in derinliklerine indiği sırada büyük bir köpek balığı sürüyle karşılaştı. O anları tepe kamerasıyla kayıt altına alan Rıdvanoğlu, eşsiz görüntüler kaydetti.

"DAHA DERİNE İNDİĞİMİZDE ORADA KÖPEK BALIKLARINA DENK GELDİK"

Dalış sırasında bir balık kalabalığının dikkatini çektiğini söyleyen Rıdvanoğlu, Biraz daha derine indiğimizde orada köpek balıklarına denk geldik. Bu bizi biraz daha heyecanlandırdı, biraz daha yaklaşmak istedik bize zarar vermeyeceklerini düşündük ki zaten de öyle oldu" dedi.

"CAMGÖZ ASLINDA EN TEHLİKELİ KÖPEK BALIKLARINDAN BİRİSİ"

Karınları tok olduğu için kendileriyle çok ilgilenmediklerini belirten Rıdvanoğlu, "Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik. Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Camgöz aslında en tehlikeli köpek balıklarından biridir. Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz hiç saldırı gerçekleşmez ama aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır” ifadelerini kullandı.