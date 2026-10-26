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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 23:50

Ürdün’den kilise saldırısı sonrası misilleme: Suriye’nin güneyindeki terör sığınakları vuruldu

Ürdün, Karak vilayetinde 9 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısıyla bağlantılı teröristlerin saklandığı gerekçesiyle Suriye'nin güneyine hava harekatı düzenledi. Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, Dera sınırındaki sığınak ve terör hedeflerini tam isabetle imha etti.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Ürdün’den kilise saldırısı sonrası misilleme: Suriye’nin güneyindeki terör sığınakları vuruldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 23:50

, 23 Ekim’deki kilise saldırısının arkasındaki faillerin 'de faaliyet gösteren "terör örgütleri" ile bağlantılı olduğunu tespit etmesinin ardından Suriye’nin güneyine hava harekatı düzenledi. Ürdün tarafından yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin Suriye’nin güneyinde teröristler tarafından kullanılan sığınakları hedef aldığı aktarıldı.

Ürdün’den kilise saldırısı sonrası misilleme: Suriye’nin güneyindeki terör sığınakları vuruldu

DERA'DA PATLAMA SESLERİ

Suriye, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Suriye basını, kentine bağlı Nasip ve Müzeyrib beldeleri çevresinde birçok patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

Ürdün’ün Karak vilayetindeki bir kiliseye 23 Ekim’de cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Ürdünlü yetkililerin terör saldırısı olarak nitelendirdiği olayla bağlantılı 3 silahlı şüpheli gözaltına alınmıştı.

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ETİKETLER
#suriye
#Ürdün
#Dera
#Kilise Saldırısı
#Karak
#Dünya
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