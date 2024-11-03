Uydu görüntüleri Çin'in gizemli projesini ortaya çıkardı! Dünyada ilk olma potansiyeli taşıyor

03 Kasım 2024 11:18 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 11:30

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs'in elde ettiği görüntülerde Çin'in gizemli projesi ortaya çıktı. ABD teknolojisini yakalamak isteyen Çin'in dünyada bir ilk başarmaya çok yakın olduğu görüldü.

Çin​'in "dünyada bir ilk" olabilecek sıra dışı bir uçak gemisi​ inşa ettiğini gösteren uydu görüntüleri uzmanların ilgisini çekti.

Planet Labs'ın uydu görüntüleri, Çin'in güneyinde yer laan Guangdong​ eyaletinin Longxue Adası'ndaki Guangzhou Shipyard International'da yapım aşamasında olan büyük, açık düz bir tavana sahip yeni bir gemiyi gösteriyor.

Türünün ilk örneği olma potansiyeli taşıyan bu gemi Pekin'in halihazırda hızla genişlemekte olan envanterini iyice genişletebilir zira Çin büyük bir hızla giderek daha gelişmiş savaş gemileri üretmekte ve bu gemiler genellikle ABD uçak gemisi teknolojisiyle boy ölçüşmektedir.

CNN'in haberine göre, eski bir ABD Deniz Kuvvetleri denizaltı komutanı olan ve şu anda Center for a New American Security'de araştırmacı olarak görev yapan Thomas Shugart, bu yeni geminin “biraz alışılmadık bir şekil ve boyutta, Çin'in önceki deniz uçak gemilerinden çok daha küçük” olduğunu söyledi. Bu yeni uçak gemisi, Pekin donanması tarafından kullanılan Tip 075 amfibi saldırı gemilerinden daha küçük.

ÇİN UÇAK GEMİSİNİ ARAŞTIRMA GEMİSİ OLARAK İNŞA EDEBİLİR

Shugart, Çin'in dünyanın ilk "görünüşte sivil 'uçak gemisini' bir tür oşinografik araştırma gemisi olarak inşa edebileceğini" de sözlerine ekledi ve ilk olarak The War Zone tarafından rapor edildi.

Çin'in bugüne kadarki en büyük ve en güçlü uçak gemisi olan 80.000 tonluk Fujian, bu yılın başlarında ilk denemeleri için denize açıldı ve uzmanlar 2026 yılına kadar Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) filosuna katılabileceğini düşünüyor. Mevcut iki PLAN gemisi olan 66.000 tonluk Shandong ve 60.000 tonluk Liaoning'i geride bırakarak süper uçak gemileri ligine girecek. Fujian'dan daha büyük uçak gemilerini sadece ABD donanması işletmektedir.

ABD Pasifik Komutanlığı'nın Ortak İstihbarat Merkezi'nin eski operasyon direktörü Carl Schuster, geminin potansiyel olarak "PLA Donanması'nın düşük tehdit ortamında operasyonel kabiliyetlerine ve lojistik yeteneklerine düşük maliyetli bir katkı sağladığını" söylerek, "Yeni flattop, iki hafta önce ve son iki yılda potansiyel olarak uygulandığı gibi herhangi bir Sahil Güvenlik karantina uygulama operasyonuna önemli bir katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.