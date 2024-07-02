Uydu görüntüleri Küba'daki şüpheli Çin casus üslerinin genişlediğini ortaya çıkardı

02 Temmuz 2024 15:13 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:12

Uydu, Küba'daki Çin casus üslerinin genişlemesini yakaladı.

Uzaydan çekilen görüntüler, Küba'daki şüpheli Çin casus üslerinin genişlediğini gösterdi

Yeni bir rapora göre, uzaydan çekilen görüntülerde, Çin ile bağlantılı olduğu düşünülen Küba'nın elektronik dinleme istasyonlarındaki artış ortaya çıktı.

Bunlar arasında, Guantanamo Körfezi'ndeki ABD deniz üssünden yaklaşık 70 mil uzaklıkta, daha önce bildirilmeyen bir alanda yeni bir inşaat da yer aldı.

KÜBA'DAKİ ÇİN CASUS ÜSLERİ ARTTI

Wall Street Journal'ın haberine göre, analistler, istasyonlarla ilgili endişenin, Çin'in Küba'nın ABD'nin güneydoğusuna olan coğrafi yakınlığını, Amerikan askeri üslerinden, uzay fırlatma tesislerinden ve askeri ve ticari nakliyeden gelen hassas elektronik iletişim verilerini toplamak için kullandığını ifade etti.

Guantanamo Körfezi'ndeki ABD deniz üssünden yaklaşık 70 mil uzakta, daha önce bildirilmeyen bir alanda yeni bir inşaat da yer alıyor.

Beyaz Saray ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi, geçen yıl Çin ve Küba'nın adada yeni bir ortak askeri eğitim tesisi ve dinleme tesisi kurmak da dahil olmak üzere daha yakın savunma ve istihbarat bağları kurmak için müzakerelerde bulunduklarını iddia etmişti.

O zamanlar medya tarafından ABD yetkililerine Küba ve Çin'in adada ortak dinleme istasyonları işlettiği bildirilmişti. Ancak bu istasyonların yerleri açıklamadı. CSIS raporunda yer alan sitelerin hangilerinin dahil olduğu belirlenemedi.

Florida Uluslararası Üniversitesi'nde Çin-Latin Amerika ilişkileri uzmanı olan Leland Lazarus, adadaki Çin tesislerinin "Çin'in ABD vatandaşlarını gözetlemek için telekomünikasyon ağlarını kullanmasını da güçlendirebileceğini" söylemişti.