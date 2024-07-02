Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Artık bizler de varız!

02 Temmuz 2024 15:00 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:01

AKINCI ve ANKA için Endonezya yeniden kapıda! Üst düzey askeri yetkiliden Selçuk Bayraktar'a ziyaret

AKINCI ve ANKA için Endonezya yeniden kapıda! Üst düzey askeri yetkiliden Selçuk Bayraktar'a ziyaret

Türk savunma sanayisinin iddialı projeleri artık uluslararası pazarda zirveye ilerliyor. Bayraktar TB2'nin ihracat başarısıyla başlayan serüvenin sadece İHA alanında değil, insansız kara araçları, akıllı mühimmatlarda da sürmesi bekleniyor.

Türkiye, insansız savaş uçakları ANKA-3, KIZILELMA ve 5. Nesil savaş uçağı KAAN'ın görevini sabırsızlıkla bekliyor. Bayraktar TB2'yi envanterine katan birçok ülke yerli savaş uçakları için Türkiye'nin kapısını çalıyor.

''BİZLER DE ARTIK VARIZ''

Baykar lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin artık uluslarası pazarda söz sahibi olacağına vurgu yaptı. Selçuk Bayraktar KIZILELMA ile ilgili video paylaştı.

Kızılelma ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Selçuk Bayraktar, ''Bizler de artık bu dünyada varız! Bu dünyada takipçi değil veya tedarikçi değil, birilerinin kapısında bekleyen değil, oyun kurucu olarak Türk milleti de var bunun müjdesini barındırıyor. İnşallah Türk Milleti olarak hep birlikte yürüyeceğiz.'' dedi.