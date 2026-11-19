Günümüzden 49 yıl önce NASA tarafından uzaya gönderilen Voyager 1, taşıdığı Altın Plakla dünya dışı uygarlıklara insanlığı tanıtmayı amaçlıyor. Saate yaklaşık 61 bin kilometre hızla ilerleyerek dünyadan 25,9 milyar kilometre uzakta bulunan Voyager 1’in içerisinde Türkçe bir selamlaşma mesajı bulundu.

TÜRKÇE BİR MESAJ

Uzay aracının içinden çıkan Türkçe mesajda: "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun." ifadeleri yer alıyor.

BİR TÜRK’ÜN FOTOĞRAFI DA BULUNDU

Altın Plak projesinin görsel tasarımında görev alan sanatçı John Lomberg, diskte yer alan 116 fotoğrafın insan yaşamını bütün yönleriyle yansıtacak şekilde bir araya getirildiğini belirtti.

Lomberg'in aktardığına göre, bu fotoğraflar arasında Türkiye'den yaşlı bir adamın görüntüsü de yer alıyor.

İNSANI TANITMAYI AMAÇLADI

Fotoğrafta adamın gözlükleri ve sigarasından yükselen duman görülüyor.

Lomberg, gözlüklerin insanın görme yeteneğini, sigara dumanının ise solunum ve hava hareketini anlatmak amacıyla değerlendirildiğini aktardı.



UZAKLAŞTIKÇA ULAŞMAK ZORLAŞIYOR

Voyager 1'in Dünya'dan giderek uzaklaşması, uzay aracıyla kurulan iletişimin de uzun zaman almasına neden oluyor. NASA tarafından gönderilen radyo sinyallerinin uzay aracına ulaşması yaklaşık 24 saat sürüyor. Voyager 1'in gönderdiği yanıtın Dünya'ya ulaşması da aynı süreyi alıyor. Bu durumda NASA mühendislerinin uzay aracına ilettiği bir komuta yanıt alabilmesi yaklaşık 48 saati buluyor. Bu nedenle Voyager 1'in tarihi eşiği aşmasının ardından gönderdiği ilk sinyalin 19 Kasım'da Dünya'ya ulaşması bekleniyor.



JIMMY CARTER’DAN MESAJ

Voyager 1'de bulunan Altın Plak'ta, dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter'ın insanlığa yönelik mesajı da yer alıyor. Dünya dışı uygarlıkların Voyager ile karşılaşması ihtimaline de değinen Carter, Altın Plak'ı uzak bir dünyaya gönderilen armağan olarak nitelendirmişti. Plaktaki ses, bilimsel bilgiler, görüntüler, müzikler, düşünceler ve duyguların insanlığı temsil ettiğini ifade etmişti.

Carter, 29 Temmuz 1977 tarihli açıklamasında, "Bu mesajı evrene gönderiyoruz. Medeniyetimizin büyük ölçüde değiştiği ve Dünya'nın yüzeyinin çok farklı hale gelmiş olabileceği, geleceğimizden bir milyar yıl sonrasına kadar varlığını sürdürmesi muhtemel." demişti.

NASA, yaklaşık 50 yıldır uzayda görevini sürdüren Voyager 1'in enerji tüketimini azaltmak ve görev süresini uzatmak amacıyla bazı bilimsel cihazlarını devre dışı bırakıyor. Uzay aracının nükleer enerji sisteminden elde ettiği elektrik miktarı her yıl azalırken, bilimsel gözlemlerini yalnızca iki aktif cihazla sürdürebiliyor.

