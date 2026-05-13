Vahşette son perde: Eşini öldürüp blenderdan geçirip akılalmaz savunma yapan erkek için karar verildi

İsviçre'nin Muttenz şehri yakınlarında işlenen korkunç cinayette karar verildi. 43 yaşındaki Marc Rieben, eşi Kristina Joksimovic'i canice öldürmekten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezası aldı.
Savcılık iddianamesine göre Rieben, 2024 yılının Şubat ayında boşanma sürecinde olduğu geçmişte güzellik yarışmasına katılarak finalist olmayı başaran eşi Kristina Joksimovic'i boğarak öldürdü. Ardından cansız bedenini testere, bıçak ve bahçe makasıyla parçalara ayırdı. Vahşeti sürdüren Rieben, bazı uzuvları da blenderdan geçirdi ve kimyasal ile eritmeye çalıştı.
Dehşet verici cinayetin bir 'kaza' olduğunu söyleyen Rieben, mahkemede ağlayarak savunmasını gerçekleştirdi. Eşi Kristina Joksimovic'i boğduğunu kabul eden Rieben, bir de özür diledi. Duruşmada savunmasını şu sözlerle yaptı:
'Aileme tarifi ölçülemez bir acı yaşattım. Neden başarısız oldum? Bunu neden önleyemedim? Ellerimde ölmesine nasıl izin verdim? Eşimi tüm kalbimle sevdim ve beraber bir geleceğimiz olacağına inandım. Yaptığım şey affedilemez, tüm sorumluluğu üstleniyorum. Yaptığımdan derin pişmanlık duyuyorum ve özür diliyorum."
Savcılar, Rieben'in cesedi nasıl parçalayacağını önceden araştırdığını ve insan anatomisiyle ilgili programlar izlediğini söyledi. Rieben ise mahkeme salonunda yaptığı savunmada eşinin kendisine bıçakla saldırdığını iddia etti. Ancak savcılar bu savunmanın gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Adli tıp raporunda Kristina'nın öldürülmeden önce herhangi bir saldırıda bulunduğuna dair iz bulunmadığı belirtildi. Rieben'in çenesindeki yaranın ise mutfak bıçağından kaynaklanmadığı ifade edildi.
Joksimovic'in cesedinden kalan parçaları, babasının bulduğu öğrenildi. Baba, kızının çocukları almaya gelmemesi üzerine endişelenerek eve gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.
Rieben'in cezası açıklanırken salonda bulunan baba gözyaşlarına boğuldu.
Rieben ömür boyu hapis cezasının yanı sıra 5 ve 6 yaşlarındaki çocuklarına toplam 100 bin İsviçre frangı (5,8 milyon TL), Joksimovic'in babasına 120 bin (6,9 milyon TL), annesine 100 bin ve kız kardeşine 60 bin İsviçre frangı (3,4 milyon TL) ödemesine hükmedildi.