Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Eşini öldürüp cesedini blenderdan geçiren erkekten akılalmaz savunma

İsviçre'de güzellik yarışması finalisti eşi Kristina Joksimovic'i korkunç bir şekilde hayattan koparıp blender makinesinden geçiren Marc Rieben akılalmaz bir savunma yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Eşini öldürüp cesedini blenderdan geçiren erkekten akılalmaz savunma
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 14:58

2024 yılında İsviçre'yi ayağa kaldıran cinayetin sorumlusu Marc Rieben hakim karşısına çıktı. İsviçre'nin güzellik yarışması finalisti Kristina Joksimovic'i öldürüp cansız bedenini testere, bıçak ve bahçe makası yardımıyla parçalayıp ardından blender makinesinden geçiren Rieben akılalmaz bir savunma yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Eşini öldürüp cesedini blenderdan geçiren erkekten akılalmaz savunma

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
2024 yılında İsviçre'yi sarsan Kristina Joksimovic cinayetinin zanlısı Marc Rieben, eşini boğduğunu kabul ederek cinayetin 'kaza' olduğunu savundu.
Marc Rieben, güzellik yarışması finalisti eşi Kristina Joksimovic'i öldürdükten sonra cansız bedenini testere, bıçak ve bahçe makasıyla parçalayıp blender makinesinden geçirdiğini itiraf etti.
Rieben, mahkemede ağlayarak cinayetin 'kaza' olduğunu iddia etti ve eşini tüm kalbiyle sevdiğini söyledi.
Savcılık iddianamesinde, Rieben'in cinayeti 'bilinçli, kasıtlı ve son derece acımasızca' işlediği belirtildi.
Yetkililer, cinayet gerekçesi olarak Rieben'in boşanmayı reddetmesini, kontrol isteğini, öfke ve intikam duygularını gösterdi.
Uzman psikiyatr, Rieben'in narsistik özellikler ve obsesif kompülsif bozukluk belirtileri gösterdiğini bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Eşini öldürüp cesedini blenderdan geçiren erkekten akılalmaz savunma

''KAZAYDI!''

Dehşet verici cinayetin bir 'kaza' olduğunu söyleyen Rieben, mahkemede ağlayarak savunmasını gerçekleştirdi. Eşi Kristina Joksimovic'i boğduğunu kabul eden Rieben, bir de özür diledi. Duruşmada savunmasını şu sözlerle yaptı:

'Aileme tarifi ölçülemez bir acı yaşattım. Neden başarısız oldum? Bunu neden önleyemedim? Ellerimde ölmesine nasıl izin verdim? Eşimi tüm kalbimle sevdim ve beraber bir geleceğimiz olacağına inandım. Yaptığım şey affedilemez, tüm sorumluluğu üstleniyorum. Yaptığımdan derin pişmanlık duyuyorum ve özür diliyorum."

Eşini öldürüp cesedini blenderdan geçiren erkekten akılalmaz savunma

''BİLİNÇLİ, KASITLI, ACIMASIZCA''

Öte yandan savcılık iddianamesinde Rieben'in cinayeti "bilinçli, kasıtlı ve son derece acımasızca" işlediği savunuldu. Savcılar, Rieben'in eşini boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi ortadan kaldırmak için parçaladığını ifade etti.

Eşini öldürüp cesedini blenderdan geçiren erkekten akılalmaz savunma

''ÖFKE VE İNTİKAM''

Dailymail'in haberine göre, yetkililer cinayetin gerekçesi olarak Rieben'in eşinden boşanmayı reddetmesini, kontrol isteğini, öfke ve intikam duygularını gösterdi.

Eşini öldürüp cesedini blenderdan geçiren erkekten akılalmaz savunma

Mahkemenin atadığı uzman psikiyatr Frank Urbaniok ise Rieben'in narsistik özellikler ve obsesif kompülsif bozukluk belirtileri gösterdiğini söyledi.

Eşini öldürüp cesedini blenderdan geçiren erkekten akılalmaz savunma
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok
Selde kaybolan iş insanı için harekete geçildi: Yakalanan timsahtan sadece insan kalıntıları çıkmadı!
ETİKETLER
#aile içi şiddet
#Cinayet Davası
#Marc Rieben
#Kristina Joksimovic
#İsviçre Cinayeti
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.