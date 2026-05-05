2024 yılında İsviçre'yi ayağa kaldıran cinayetin sorumlusu Marc Rieben hakim karşısına çıktı. İsviçre'nin güzellik yarışması finalisti Kristina Joksimovic'i öldürüp cansız bedenini testere, bıçak ve bahçe makası yardımıyla parçalayıp ardından blender makinesinden geçiren Rieben akılalmaz bir savunma yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eşini öldürüp cesedini blenderdan geçiren erkekten akılalmaz savunma 2024 yılında İsviçre'yi sarsan Kristina Joksimovic cinayetinin zanlısı Marc Rieben, eşini boğduğunu kabul ederek cinayetin 'kaza' olduğunu savundu. Marc Rieben, güzellik yarışması finalisti eşi Kristina Joksimovic'i öldürdükten sonra cansız bedenini testere, bıçak ve bahçe makasıyla parçalayıp blender makinesinden geçirdiğini itiraf etti. Rieben, mahkemede ağlayarak cinayetin 'kaza' olduğunu iddia etti ve eşini tüm kalbiyle sevdiğini söyledi. Savcılık iddianamesinde, Rieben'in cinayeti 'bilinçli, kasıtlı ve son derece acımasızca' işlediği belirtildi. Yetkililer, cinayet gerekçesi olarak Rieben'in boşanmayı reddetmesini, kontrol isteğini, öfke ve intikam duygularını gösterdi. Uzman psikiyatr, Rieben'in narsistik özellikler ve obsesif kompülsif bozukluk belirtileri gösterdiğini bildirdi.

''KAZAYDI!''

Dehşet verici cinayetin bir 'kaza' olduğunu söyleyen Rieben, mahkemede ağlayarak savunmasını gerçekleştirdi. Eşi Kristina Joksimovic'i boğduğunu kabul eden Rieben, bir de özür diledi. Duruşmada savunmasını şu sözlerle yaptı:

'Aileme tarifi ölçülemez bir acı yaşattım. Neden başarısız oldum? Bunu neden önleyemedim? Ellerimde ölmesine nasıl izin verdim? Eşimi tüm kalbimle sevdim ve beraber bir geleceğimiz olacağına inandım. Yaptığım şey affedilemez, tüm sorumluluğu üstleniyorum. Yaptığımdan derin pişmanlık duyuyorum ve özür diliyorum."

''BİLİNÇLİ, KASITLI, ACIMASIZCA''

Öte yandan savcılık iddianamesinde Rieben'in cinayeti "bilinçli, kasıtlı ve son derece acımasızca" işlediği savunuldu. Savcılar, Rieben'in eşini boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi ortadan kaldırmak için parçaladığını ifade etti.

''ÖFKE VE İNTİKAM''

Dailymail'in haberine göre, yetkililer cinayetin gerekçesi olarak Rieben'in eşinden boşanmayı reddetmesini, kontrol isteğini, öfke ve intikam duygularını gösterdi.

Mahkemenin atadığı uzman psikiyatr Frank Urbaniok ise Rieben'in narsistik özellikler ve obsesif kompülsif bozukluk belirtileri gösterdiğini söyledi.