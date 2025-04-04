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 | Berrak Arican

Vahşi hayvanın kuyruğunu çekti timsah intikamını feci aldı!

Namibya'nın Epalela bölgesinde bir adam, tüm uyarılara rağmen timsaha dokunmakla kalmadı bir de kuyruğunu çekti. Su birikintisi kenarında duran timsah kuyruğunu çeken adamdan intikamını aldı.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 16:28

Namibya'nın Epalela bölgesindeki Etaka su birikintisinde bir adam yaptığına pişman oldu. Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen su birikintisi kenarında duran bir timsahı gözüne kestiren adam, vahşi hayvanın kuyruğunu tutup çekti. Ardından da sanki hiçbir şey yapmamış gibi timsahın yanına çömelip sırtına ellerini koydu. Timsah, kuyruğunu çeken adamı affetmedi ve ani bir hamleyle koluna dişlerini geçirdi.

Vahşi hayvanın kuyruğunu çekti timsah intikamını feci aldı!

TİMSAHIN YARALARI ADAMIN ŞANSI OLDU

Timsahın daha önce bir otomobil tarafından ezilmiş olması nedeniyle yaraları vardı ve bu adamın adeta şansı oldu. Timsah kısa sürede adamın kolunu bıraktı. Kolu parçalanan adam acil olarak hastaneye götürüldü ve dikiş atıldı. Doktorlar, durumunun stabil olduğunu söyledi.

VAHŞİ HAYVAN UYUTULACAK

Bölgedeki insanları defalarca uyardıklarını söyleyen bölge meclis üyesi Festus Petrus, olayı şöyle anlattı:

''Ellerini timsahın sırtına koyunca, hayvan aniden başını çevirip kolunu kapmayı başardı. Eğer timsah daha önce bir taksi çarpması nedeniyle yaralanmış olmasaydı, bu adam muhtemelen hayatta olmazdı."

Vahşi hayvanın kuyruğunu çekti timsah intikamını feci aldı!

Olay sonrası gelen Çevre ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, timsahı muayene etti ve önceden geçirdiği trafik kazasından kaynaklanan iç yaralanmaları nedeniyle onu uyutma kararı aldı.

''UZAK DURUN!''

Dailymail'in haberine göre, bakanlık sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, halka önemli bir uyarıda bulundu: "Yaban hayatına, özellikle de yırtıcı hayvanlara dokunmak kesinlikle yasaktır. Vahşi hayvanlarla karşılaştığınızda uzak durmalı ve ilgili yetkililere haber vermelisiniz."

Sıkça Sorulan Sorular

Nil timsahları en tehlikeli hayvanlar arasında mı?
Nil timsahları Afrika'nın en tehlikeli yırtıcılarından biri olarak kabul ediliyor. 6 metreye kadar uzayabilen ve 90 kilograma ulaşabilen bu hayvanlar, kıtada her yıl yaklaşık 1000 kişinin ölümüne neden oluyor.
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