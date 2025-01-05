Vahşi hayvanların arasında 5 gün kaldı! 7 yaşındaki çocuk interneti ayağa kaldırdı

05 Ocak 2025 17:13 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:32

Afrika ülkesi Zimbabve’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tinotenda Pudu isimli 7 yaşındaki bir çocuk evinden kilometrelerce uzağa giderek kayboldu.

Afrika ülkesi Zimbabve​'de kan donduran bir olay yaşandı. OIay, Zimbabve'nin Mashonaland West ilinin milletvekili Mutsa Murombedzi tarafından sosyal medya platformu X’te paylaşıldı.

Milletvekilinin açıklamasına göre, Tinotenda Pudu isimli çocuk, evinden en az 23 kilometre uzaklaşarak tehlikelerle dolu Matusadona Ulusal Parkı’na girdi. 5 gün boyunca "aslan kükremeleri ve filler arasında, kayalık bir yerde uyuyarak ve yabani meyvelerle beslenerek" hayatta kaldı.

HAYATTA KALMA BİLGİLERİNİ KULLANMIŞ

Zimbabve Milli Parklar ve Yaban Hayatı Yönetimi yetkilileri, sosyal medyada çıkan haberler üzerine açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada çocuğun 8 yaşında olduğu belirtilirken, yetkililer 8 değil, 7 yaşında olduğunu ve 49 kilometre yol kat ettiğini belirtti.

Tinotenda, bölgedeki kuraklık nedeniyle öğrenilen hayatta kalma bilgilerini kullanarak yabani meyveler yemiş ve kuru nehir yataklarını çubukla kazıp içilebilir su bulmayı başarmış.

PARK KORUCULARININ DİKKATİ KURTULMASINI SAĞLADI

Yerel Nyaminyami topluluğu, her gün davul çalarak çocuğu eve yönlendirmeye çalışsa da onu park korucuları buldu. Beşinci gününde, Tinotenda bir korucu aracının sesini duyarak aracın peşinden koştu. Ancak araç onu fark etmeden uzaklaştı. Neyse ki, korucuların dikkati sayesinde dönüş yolunda küçük ayak izlerini fark ederek aramayı yoğunlaştırdı ve sonunda küçük Tinotenda bulundu.

Milletvekili Murombedzi, "Beşinci gün onun için son şanstı. Vahşi doğada beş gün sonra kurtarıldı" dedi. 1.470 kilometrekarelik alana sahip olan park; zebralar, filler, su aygırları, aslanlar ve antiloplar gibi birçok vahşi hayvana ev sahipliği yapıyor.