Vanuatu açıklarında peş peşe şiddetli deprem!

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İstanbul
Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan ada ülkesi Vanuatu’da deprem paniği yaşandı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), ülkenin Sola kasabasının yaklaşık 200 kilometre batısında yerel saatle 13.31’de 7,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Daha sonra yapılan güncellemeyle depremin 6,9 büyüklüğünde olduğu, 10 kilometre derinlikte kayda geçtiği ifade edildi.
USGS, sarsıntının ardından geçen 47 dakikalık süre içinde Vanuatu'nun kuzey açıklarında 6,3, 5,1 ve 5,2 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldiğini bildirdi.
Olası can kaybı ya da hasar durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Vanuatu, geçtiğimiz salı günü 6,3 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremin ardından tsunami riski oluşmazken, herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmemişti.
Vanuatu, Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan bir ada ülkesidir. Dünya haritasında Güney Yarım Küre'de, Avustralya kıtasının doğusunda konumlanır.