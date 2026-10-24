Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan ada ülkesi Vanuatu’da deprem paniği yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Vanuatu açıklarında peş peşe şiddetli deprem! Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vanuatu'da 6,9 büyüklüğünde bir deprem ve ardından peş peşe 3 büyük artçı sarsıntı meydana geldi. USGS, ilk olarak 7,2 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü daha sonra 6,9, derinliğini ise 10 kilometre olarak güncelledi. Deprem, Sola kasabasının yaklaşık 200 kilometre batısında yerel saatle 13.31'de kaydedildi. Sarsıntının ardından 47 dakika içinde ülkenin kuzey açıklarında 6,3, 5,1 ve 5,2 büyüklüğünde 3 artçı deprem daha oldu. Olası can kaybı veya hasar durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vanuatu'da 5 gün önce de 6,3 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), ülkenin Sola kasabasının yaklaşık 200 kilometre batısında yerel saatle 13.31’de 7,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Daha sonra yapılan güncellemeyle depremin 6,9 büyüklüğünde olduğu, 10 kilometre derinlikte kayda geçtiği ifade edildi.

PEŞ PEŞE 3 BÜYÜK ARTÇI SARSINTI

USGS, sarsıntının ardından geçen 47 dakikalık süre içinde Vanuatu'nun kuzey açıklarında 6,3, 5,1 ve 5,2 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

Olası can kaybı ya da hasar durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

5 GÜN ÖNCE DE DEPREM OLMUŞTU

Vanuatu, geçtiğimiz salı günü 6,3 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremin ardından tsunami riski oluşmazken, herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmemişti.

VANUATU NEREDE?

Vanuatu, Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan bir ada ülkesidir. Dünya haritasında Güney Yarım Küre'de, Avustralya kıtasının doğusunda konumlanır.