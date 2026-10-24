Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde dün yerel saatle 22.33'te 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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HABERİN ÖZETİ Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem: 16 ölü, 76 yaralı Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Depremin merkez üssü Nakçu ilinin Baçın ilçesi, derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi. Depremde 300'den fazla ev yıkıldı. Bölgeye polis, itfaiye ve acil durum görevlilerinden oluşan 1600 kurtarma personeli sevk edildi. 3. seviye afet acil durumu ilan edilen bölgede 12 bin 489 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları için tüm çabaların seferber edilmesi talimatını verdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada merkez üssü Nakçu ilinin Baçın ilçesi olan depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.

300'den fazla evin yıkıldığı depremde ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 76 kişinin de yaralandığı açıklandı.

BÖLGEYE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, depremin ardından arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları için tüm çabaların seferber edilmesi talimatı verdi.

Afet bölgesine polis, itfaiye ve acil durum görevlilerinden oluşan 1600 kurtarma personeli sevk edildi.

12 BİN 489 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

3. seviye afet acil durumu ilan edilen bölgede 12 bin 489 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan, 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirilmişti.

Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2024'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi hayatını kaybetmişti.