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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 01:01
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 01:07

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem: 16 ölü, 76 yaralı

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıda çok sayıda ev yıkılırken 16 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 01:01
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 01:07

’in Tibet Özerk Bölgesi’nde dün yerel saatle 22.33'te 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem: 16 ölü, 76 yaralı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.
Depremin merkez üssü Nakçu ilinin Baçın ilçesi, derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi.
Depremde 300'den fazla ev yıkıldı.
Bölgeye polis, itfaiye ve acil durum görevlilerinden oluşan 1600 kurtarma personeli sevk edildi.
3. seviye afet acil durumu ilan edilen bölgede 12 bin 489 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları için tüm çabaların seferber edilmesi talimatını verdi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada merkez üssü Nakçu ilinin Baçın ilçesi olan depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.

300'den fazla evin yıkıldığı depremde ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 76 kişinin de yaralandığı açıklandı.

BÖLGEYE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çin Devlet Başkanı , depremin ardından arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları için tüm çabaların seferber edilmesi talimatı verdi.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem: 16 ölü, 76 yaralı

Afet bölgesine polis, itfaiye ve acil durum görevlilerinden oluşan 1600 kurtarma personeli sevk edildi.

12 BİN 489 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

3. seviye afet acil durumu ilan edilen bölgede 12 bin 489 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan, 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirilmişti.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem: 16 ölü, 76 yaralı

Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2024'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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ETİKETLER
#Çin
#şi cinping
#Abd Jeolojik Araştırmalar Merkezi
#Tibet Özerk Bölgesi
#Nakçu
#Dünya
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