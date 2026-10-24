Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem: 16 ölü, 76 yaralı

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İstanbul
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde dün yerel saatle 22.33'te 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada merkez üssü Nakçu ilinin Baçın ilçesi olan depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.
300'den fazla evin yıkıldığı depremde ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 76 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, depremin ardından arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları için tüm çabaların seferber edilmesi talimatı verdi.
Afet bölgesine polis, itfaiye ve acil durum görevlilerinden oluşan 1600 kurtarma personeli sevk edildi.
3. seviye afet acil durumu ilan edilen bölgede 12 bin 489 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan, 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirilmişti.
Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2024'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi hayatını kaybetmişti.